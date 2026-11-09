Regula pe care a schimbat-o WTA la Turneul Campioanelor! Sportiva a refuzat să se pozeze alături de colege. Galerie foto

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Turneul Campioanelor 2026 are loc în perioada 8-15 noiembrie și aduce o regulă pe care WTA a schimbat-o. Modificarea este una importantă pentru sportiva care a refuzat să se pozeze alături de celelalte jucătoare, dar și pentru duelurile din faza grupelor.

Tenismena care a refuzat poza de grup la Turneul Campioanelor

Liderul mondial din motive medicale. Jucătoarea de tenis care reprezintă Kazakhstan încă din 2018 a fost înlocuită în grupă de Marta Kostyuk (24 ani). Aceasta nu este, însă, singura modificare pe care competiția a avut-o în centrul atenției. Una dintre sportive a dus la schimbarea unei reguli.

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A refuzat să apară în fotografia de grup alături de restul tenismenelor care luptă pentru a ajunge în finală. Elina Svitolina (32 ani) este sportiva care a luat această decizie radicală, poziția sa fiind fermă. Are legătură cu conflictul dintre Rusia și Ucraina, care a pornit în urmă cu mai bine de 4 ani între cele două națiuni.

Concret, ucraineanca nu a acceptat să apară în poză pentru că nu și-a dorit să fie alături de reprezentantele Rusiei și Belarusului, Mirra Andreeva (19 ani) și Aryna Sabalenka (28 ani). E pentru prima oară când se întâmplă acest lucru, organizatorii declarând că tradiționalul instantaneu nu a putut să fie pus în practică.

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În schimb, s-a recurs la o soluție neașteptată. Anul acesta Turneul Campioanelor dispune de portrete individuale ale jucătoarelor de tenis. Conform presei internaționale, refuzul Elinei Svitolinei ar fi făcut imposibilă organizarea tradiționalei ședințe foto în formula deja consacrată a competiției de tenis. Celebra , retras din activitatea competițională de curând, nu a vrut să facă niciun pas în spate. Și-a menținut poziția, nedorind să fie asociată în niciun fel cu adversarele din cele două țări.

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Explicația dată de WTA legat de Turneul Campioanelor

Organizatorii care stau în spatele Turneului Campioanelor susțin că schimbarea de ultim moment este, de fapt, o abordare nouă. Explicația WTA arată că fotografia de grup a fost înlocuită cu poze individuale pentru a pune în valoare fiecare jucătoare în parte. Alegerea a fost făcută și pentru că fiecare sportivă are propriul stil și propria povestea. Cu toate acestea, au fost realizate și câteva fotografii în grupuri restrânse de câte trei sau patru jucătoare. Pe de altă parte, Elina Svitolina nu apare în nicio imagine alături de Mirra Andreeva sau Aryna Sabalenka. În schimb, ucraineanca nu a putut face nimic în ceea ce privește grupa în care se află în prezent.

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Cunoscuta sportivă se găsește în același colectiv cu cele două sportive pe care și-a dorit să le evite. Alături de ele se mai află și jucătoarea de tenis din Cehia, Karolina Muchova (30 ani). Din păcate, se așteaptă ca tensiunile diplomatice și politice să fie în prim-plan odată cu confruntările de pe teren.

În schimb, cealaltă grupă este formată din Marta Kostyuk (Ucraina), Coco Gauff (SUA), Jessica Pegula (SUA) și Linda Noskova (Cehia). Competiția care se desfășoară la Indian Wells are finala programată pe data de 15 noiembrie. În urmă cu un an Elena Rybakina a cucerit Turneul Campioanelor, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka.