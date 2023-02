Ce se întâmplă la Universitatea Craiova dacă ratează Europa. „Scenariu de neluat în calcul! Nu știu însă câtă răbdare mai are Mihai Rotaru. E al 10-lea an” Video exclusiv

Universitatea Craiova a pierdut în etapa a 27-a din SuperLiga, scor 0-1, pe terenul celor de la FC Voluntari. . Echipa pregătită de Eugen Neagoe are doar un punct în ultimele 4 deplasări, obținut cu FCSB, și nu pare să țină ritmul în lupta la titlu în SuperLiga. Ba mai mult, chiar și calificarea în cupele europene pare un obiectiv greu de realizat.

Sorin Cârțu, reacție sinceră la situația Universității Craiova după înfrângerea cu FC Voluntari. Ce spune despre Mihai Rotaru

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre momentul greu pe care îl traversează oltenii. Cu atât mai dificil în contextul în care s-a vorbit în ultimul timp că , care nu a adus rezultate pe măsura investițiilor făcute.

Sorin Cârțu spune la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Mihai Rotaru nu i-a dat în nicio clipă de înțeles că ar lua în calcul să renunțe la proiectul de la Universitatea Craiova. Dar și recunoaște că orice este posibil după 10 ani în care au fost și foarte multe dezamăgiri.

“Nu știu câtă răbdare domnul Rotaru, puteți să îl întrebați pe el. Sunt 10 ani! Am mai trecut prin momente d-astea. A dat putere, tărie de caracter, să se treacă peste momente ca ăsta. Vine, vorbește. El e singurul care poate să-i readucă… Anul acesta cu recuperarea și ce vrem noi să facem e și mai greu decât a fost în ceilalți ani.

Motivele care îl fac pe Sorin Cârțu să creadă că Mihai Rotaru va continua proiectul la Universitatea Craiova: “Nu cred că se pune problema”

Pentru că am avut un handicap mare de recuperat pe tot ceea ce ni s-a întâmplat. Nu intru în amănunte pentru că nu vreau polemici. Nu prea m-aș gândi la scenariul că putem rata cupele europene. Încă mai sunt trei partide acum. Mai sunt 10 în play-off, o altă stare de spirit, alte jocuri.

Joci pe trei puncte, mâ gândesc că sunt destule la dispoziție ca să poți să recuperezi timpul pierdut. Absolut că ar fi un mare eșec să nu ajungem în Europa. Mai sunt atâtea puncte puse în joc. Eu din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Rotaru nu mi-a dat niciodată de înțeles că s-ar retrage din proiect.

Și prin ceea ce a făcut acum, sezonul ăsta. Modul în care s-a implicat, transferurile pe care le-a făcut, banii pe care i-a alocat pentru echipă. Nu mi-a dat de înțeles că ar vrea să se retragă. Nu cred că se pune problema. Dar cine știe…”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Universitatea Craiova rămâne în urmă față de principalele rivale la titlu în SuperLiga. Oltenii au 14 puncte în spatele liderului Farul, dar vor fi ajutați și de înjumătățire

Cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular de SuperLiga, Universitatea Craiova este pe locul 5 în clasament, cu 45 de puncte. Are 14 mai puține decât liderul Farul, 9 sub CFR Cluj, 6 în spatele FCSB și 4 în urma Rapidului. Dintre toate acestea, campioana are și un meci mai puțin disputat. Va înfrunta azi pe Petrolul. În următoarea rundă, oltenii primesc vizita lui FC Argeș.

