Ce se întâmplă luni seara, la Masterchef 2024. Chef Cătălin Scărlătescu dă de pământ cu un concurent: “Ce mai cauți tu aici?”

Căutarea noului MasterChef România continuă luni, 16 septembrie, de la 20:30, pe PRO TV și pe VOYO. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu sunt determinați să adune toți pasionații de gastronomie din țară, pentru a-l găsi pe cel mai talentat dintre toți.

Sami Raisour, concurent MasterChef 2024: “Am venit la MasterChef ca să devin al doilea cel mai mare chef din Calea Lactee, după chef Cătălin Scărlătescu”

“Sunt jumătate arab cu vise mari, jumătate român cu ambiție de foc și ghinion în viață”, așa se va descrie Sami Raisour, concurent în cea de-a doua ediție din noul sezon MasterChef. În vârstă de 32 ani, el este managerul unei carmangerii din Ploiești și va păși în fața celor trei chefi plin de încredere și optimism. “Am venit la MasterChef ca să devin al doilea cel mai mare chef din Calea Lactee, după chef Cătălin Scărlătescu”, va susține el.

ADVERTISEMENT

Odată ajuns în fața chefilor, el se va prezenta drept “Sami Pastramă, cum îmi zic prietenii”. Așa vor afla cei trei despre tradiția preparării pastramei preluată de concurent de la tatăl său, sirian. Însă, în momentul în care vor realiza că dish-ul pregătit de Sami nu are legătură cu preparatul care l-a făcut celebru printre prietenii săi, aceștia vor fi contrariați.

Chef Cătălin Scărlătescu: “În farfuria ta nu are gust decât năutul ăla, restul este banal”

În momentul în care îi vor degusta preparatul, părerile celor 3 vor fi împărțite. Însă Cătălin Scărlătescu a răbufnit! “Dacă astea nu sunt condimentate de tine, ce mai cauți tu aici?”, spune el. Cheful va da de pământ cu preparatul lui Sami. “În farfuria ta nu are gust decât năutul ăla, restul este banal”, mai spune cheful.

ADVERTISEMENT

Astfel, pentru a obține șorțul mult dorit, concurentul va trebui să treacă printr-o probă specială, sub presiunea timpului. Dacă va reuși să-i convingă, rămâne de văzut luni, 16 septembrie, de la ora 20:30, pe PRO TV și pe VOYO.

Într-un interviu recent pentru FANATIK, care a reușit să-l scoată din sărite, la MasterChef 2024. Acesta ar fi gătit un foie-gras care nu a fost deloc pe placul celebrului bucătar.

ADVERTISEMENT

Chef Cătălin Scărlătescu: “Tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet. Și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap”

„De exemplu, un concurent foarte interesant, concurent foarte drag nouă, care gătește bine, ne-a făcut un rahat de farfurie. A făcut un foie-gras. Nu l-a gătit. Si i-am zis ‘cum ai ajuns tu să nu faci foie-gras?’. Zice, ‘eu știu că foie-gras se pune rece în tigaie’. Puneți mâna pe carte. Dacă ai carte, ai parte”, ne declara el, recent.

Chef Cătălin Scărlătescu a recunoscut că să-l scoată din sărite. Așa cum era de așteptat, cheful a reacționat și a dat de pământ cu ei.

ADVERTISEMENT

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte.

MasterChef 2024. Chef Cătălin Scărlătescu: “Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate”

Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet. Și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, declara Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK, în urmă cu câteva săptămâni.