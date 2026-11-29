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Arena Națională a avut parte de un gazon nou în această vară, însă suprafața de joc se află într-o stare extrem de proastă, motiv pentru care cel mai mare stadion din România a fost închis pentru lucrări de mentenanță.

Vești de ultimă oră de pe Arena Națională

Stadionul pe care își dispută meciurile FCSB, Dinamo și chiar Rapid, precum și echipa națională a României, . Muncitorii lucrează de zor pentru refacerea gazonului, acoperit în totalitate cu lămpi de fotosinteză ce ajută la creșterea ierbii.

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FANATIK a intrat în posesia unei fotografii de pe Arena Națională în care se văd aceste lămpi uriașe, precum și niște pânze care acoperă și protejează suprafața de joc.

Primăria Capitalei și firma care se ocupă de întreținerea gazonului . Primul meci care se va disputa pe Arena Națională după terminarea lucrărilor de mentenanță este cel dintre Dinamo și Oțelul Galați.

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Arena Națională i-a dat peste cap strategia lui Dinamo, care a ajuns să joace la Slobozia

Din cauza problemelor cu gazonul de pe Arena Națională, Dinamo a ajuns să își dispute meciul cu Petrolul, considerat pe teren propriu, la 2 ore de București, pe stadionul din Slobozia. „Câinii” au pierdut 3 puncte importante, iar fanii au tăiat cablul de la sistemul VAR, un lucru care nu ar fi fost niciodată posibil pe Arena Națională.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că meciul cu Oțelul se va juca pe Arenă: „Nu pot spune 100% în România la nimic, dar am fost și am semnat contractul pentru meciul cu Oțelul pe Arena Națională. Nu contractul-cadru pentru toate meciurile, ci doar cel cu Oțelul”.

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FCSB ar urma să joace din nou pe Arena Națională în etapa a 19-a împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, meci programat cel mai probabil duminică, 13 decembrie. Până la finalul anului, pe Arena Națională se vor mai juca doar alte două partide: Dinamo – Rapid și FCSB – CFR Cluj.