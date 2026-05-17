Ce se întamplă pe Cluj Arena în ziua în care U joacă meciul decisiv de titlu la Craiova. Galerie foto.

ADVERTISEMENT

Chiar în ziua în care U Cluj joacă meciul decisiv cu Universitatea Craiova pentru câștigarea titlului în Superliga României, pe Cluj Arena, casa „șepcilor roșii”, a avut loc un eveniment destinat pasionaților de mașini. Autovehicule de epocă și bolizi de sute de mii de euro au fost parcate pe pista de atletism a stadionului din Parcul Central.

Eveniment dedicat pasionaților de mașini la Cluj-Napoca. Ce se întâmplă pe stadionul lui U în ziua meciului cu Craiova

Alpine Car Meet, ajuns la a treia ediție, a stârnit interesul clujenilor. Sute de persoane și-au cumpărat bilet pentru a admira mașinile tunate și supercarurile prezentate în interiorul stadionului. Nu au lipsit nici modelele de top și Rolls-Royce au atras privirile tuturor.

ADVERTISEMENT

Pasionații de tuning au avut și ei parte de surprize. Proprietarii mașinilor modificate au avut șansa să-și prezinte proiectele direct pe Cluj Arena, să stea de vorbă cu vizitatorii, să răspundă la întrebări și să ofere sfaturi celor interesați.

Mașini de sute de mii de euro pe Cluj Arena. „Doar jantele costă 5000 de euro”

Au fost prezenți și mai mulți influenceri precum Gami OS, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Selly !, dar și Melek, care au făcut poze cu fanii, au dat autografe și au întreținut atmosfera. Evenimentul a avut și un DJ, iar în afara arenei oamenii puteau sta la grătar.

ADVERTISEMENT

„La prima ediție au fost doar 40 de mașini prezente. A doua ediție am făcut-o cu intrare liberă la Sala Sporturilor și am avut peste 100 de mașini. Acum am zis că vrem să facem ceva mult mai mare, de impact, și am organizat acest eveniment pe Cluj Arena. Am ales mașini din toate categoriile. Avem mașini retro, supercaruri. Avem și un Ferrari Amalfi.

ADVERTISEMENT

Oamenii au băgat mulți bani în aceste mașini. Se pune mult suflet. Avem și o mașină din 1930. Este estimată la un milion de euro. A fost mașina regelui Danemarcei. Este unică în Europa! Are inclusiv șasiu de lemn. Avem multe mașini de lux. Putem vedea un Urus, Rolls-Royce, dar și multe mașini modificate. La unele mașini doar jantele costă 5000 de euro”, a declarat Șerban Deac, organizatorul evenimentului, în exclusivitate pentru FANATIK.