Ce se mai întâmplă cu atacantul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Cum i s-a schimbat viața după Survivor România

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Atacantul adus în urmă cu 6 ani de Gigi Becali la FCSB pentru suma de 800.000 de euro a spus ce se mai întâmplă pe planul personal. Iată cum i s-a schimbat viața după ce a luat decizia de a participa la Survivor România, emisiune difuzată la Antena 1.

Transformarea suferită de fotbalistul care a avut contract cu FCSB

Adrian Petre se numără printre foștii jucători ai lui FCSB. A fost unul dintre transferurile eșuate făcute de Gigi Becali, latifundiarul din Pipera luând decizia să renunțe la el după o perioadă foarte scurtă. A ajuns să fie liber de contract după numai 6 luni, următorul sezon urmând să evolueze pentru o altă echipă.

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Ulterior, a ajuns la CS Păulești, formație din Liga a III-a. Semnarea din august 2025 a avut drept scop principal ajutarea sportivului pentru a reveni la forma fizică din trecut, cât și relansarea carierei. Între timp, s-a despărțit de club și chiar a fost . Nu a fost acuzat de nimic.

Anterior, a fost concurent la Survivor România, dar nu a cucerit marele premiu. A dezvăluit care este, de fapt, . În prezent, a spus ce se mai întâmplă în viața sa, dar și cum s-au schimbat lucrurile după participarea în emisiunea moderată de Adi Vasile, la Antena 1.

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„De când am venit de la Survivor am văzut că lumea mă apreciază și ca om. Mi-a ridicat puțin moralul asta. Câțiva ani buni am avut mai mult hate decât aprecieri. M-a afectat la început…”, a declarat Adrian Petre, în podcastul 2 la 1. În plus, fotbalistul este tare încântat de faptul că a bifat o mare reușită în planul profesional.

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La numai câteva luni după ce s-a despărțit de CS Păulești a semnat cu CSO Băicoi, o echipă care a ratat promovarea în liga a doua. Fostul internațional U21, care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lui Gigi Becali, a avut parte de o primire extraordinar de bună. Atacantul a fost lăudat pentru experiența dobândită până acum, dar și pentru profesionalism.

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Detalii despre perioada petrecută la FCSB

Adrian Petre este foarte fericit în această nouă etapă a carierei sale, deși perioada petrecută la FCSB rămâne una neplăcută. A semnat cu formația lui Gigi Becali în 2020, după ce a fost adus de la Esbjerg pentru suma de 800.000 de euro. Sportivul recunoaște că vina cea mai mare că nu a atins rezultate importante îi aparține în totalitate.

„Îmi asum! A ratat Gigi Becali ocaziile pe care le-am avut eu la FCSB? Eu eram la antrenamente, nu era el. La meciuri eu intram, nu el. Am avut și meciuri bune și mai puțin bune, dar per total îmi asum că am eșuat din vina mea. Îmi zice lumea că Gigi m-a distrus, dar nu e adevărat.

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M-a ținut Gigi de picior să nu dau gol? Nu. N-am avut nici noroc. Am început ok, titular, cu ocazie în minutul doi, dar așa a fost să fie. Nu pot să fiu supărat pe nimeni, n-am cum să țin ranchiună nimănui. La început m-am simțit bine acolo, dar una îmi zicea mie personal și alta zicea prin presă.

Mie-mi zicea că sunt cel mai bun atacant pe care l-a avut, că am toate calitățile din lume, dar că nu sunt antrenat bine, că trebuie să mă antreneze Neubert și că o să fiu atacantul naționalei. După meci venea (n.r. la TV) și zicea că «abia așteptăm să scăpăm de el, că are cel mai mare salariu»”, a declarat Adrian Petre, potrivit .