Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare

Ultimele informații despre separarea dintre Ilie Năstase și cea de-a cincea soție, Ioana Simion. Celebrul tenismen a dat cărțile pe față despre relație.
Alexa Serdan
07.01.2026 | 15:47
Ce se mai intampla cu divortul dintre Ilie Nastase si Ioana Fostul jucator de tenis a dat vestea cea mare
Mai divorțează Ilie Năstase de Ioana? Sursa foto: Facebook.com
Ilie Năstase și Ioana au un mariaj cu suișuri și coborâșuri. În urmă cu câteva luni au fost depuse, din nou, actele de divorț, însă acum fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare. Ce se mai întâmplă, de fapt, cu divorțul celor doi parteneri de viață.

Ilie Năstase, despre divorțul de soția sa, Ioana

Anul 2019 a marcat unirea destinelor dintre Ilie Năstase și Ioana. Frumoasa brunetă a devenit, astfel, cea de-a cincea soție a fostului tenismen. Din păcate, relația sentimentală a fost marcată de-a lungul timpului de numeroase scandaluri.

În data de 17 iunie a anului trecut femeia de afaceri a depus actele de divorț. A transmis că nu are nicio pretenție financiară din partea omului de afaceri, care încasează lunar o pensie extrem de mică de la statul român.

Cunoscutul mare jucător de tenis a dat de înțeles acum că lucrurile s-au schimbat radical. A subliniat că separarea de brunetă a fost pusă pe pauză, semn că au ajuns la un numitor comun. De asemenea, au petrecut sărbătorile de iarnă împreună.

„Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale. Lăsați, e deja noul an, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana.

Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo (n.r.: la procesul de divorț), eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp, Ilie Năstase, pentru spynews.ro.

Ilie Năstase și Ioana, un mariaj controversat

Primul număr 1 mondial din istoria clasamentului ATP, în 1973, și actuala parteneră de viață au parte de un mariaj controversat. Sunt căsătoriți de aproape 7 ani, însă căsnicia lor nu a fost lipsită de neînțelegeri majore.

Așa se face că Ilie Năstase și Ioana au ajuns în repetate rânduri la separare, bruneta dorindu-și de fiecare dată liniște. A vrut mereu să se despartă pe cale civilizată, la notar, dar nu de aceeași părere a fost renumitul sportiv.

Cu toate acestea, vedeta a transmis că va păstra o legătură apropiată cu fostul mare jucător de tenis. Femeia de afaceri a precizat că sunt vecini atât la Constanța, cât și la București, motiv pentru care drumurile lor se intersectează constant.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
