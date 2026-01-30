Ce se mai întâmplă cu fiica lui Ilie Năstase. Ultimul mesaj pe care l-a transmis

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de o săptămână fata lui Ilie Năstase anunța că are necazuri. Ce se mai întâmplă în prezent cu femeia care va împlini curând 36 de ani. Și-a cerut scuze pentru ultimul mesaj, dar e din nou la mila oamenilor.

Fata adoptivă a lui Ilie Năstase, situație problematică

Fiica lui Năstase se confruntă cu o situație problematică, după ce a rămas fără acoperiș deasupra capului. A fost dată afară din casă de iubit, ajungând pe străzi. Conștientă că nu se poate descurca, Charlotte a cerut ajutor oamenilor.

Aflând de necazurile ei . S-a dezis de femeia care locuiește în Statele Unite ale Americii de mai mulți ani, însă aceasta pare că nu a reușit să găsească o soluție.

„Poate cineva să-mi trimită bani pentru un hotel? În prezent sunt fără adăpost”, a notat Charlotte, pe Facebook. La scurtă vreme după ce a solicitat bani pentru a se caza la un hotel a uimit cu un mesaj.

A dezvăluit că telefonul mobil i-a fost furat, fără să dea prea multe informații despre felul în care l-a recuperat. De asemenea, a spus că postările din mediul online nu îi aparțin. Cu toate acesta, acum cere iar ajutorul.

„Îmi pare foarte rău pentru toate postările mele recente. Mi-a fost furat telefonul și mi-a fost spart contul de Facebook, iar niciuna dintre postările pe care le-am scris nu mai există”, a scris fiica lui Ilie Năstase.

Un nou apel din partea fiicei lui Ilie Năstase

În realitate, fata adoptivă a lui Ilie Năstase este în continuare pe străzi. Charlotte nu mai poate lua legătura cu tatăl său, motiv pentru care la câteva zile distanță după ce a cerut bani pentru mâncare și adăpost.

„Orice ajută, mulțumesc”, este mesajul pe care l-a lăsat de această dată, pe Instagram. Femeia de 35 de ani a beneficiat de o educație aleasă din partea fostului tenismen român, însă a decis să locuiască peste Ocean.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme, cunoscutul om de afaceri a anunțat că nu mai vrea să o ajute pe fiica adoptată în timpul mariajului cu Alexandra King. Mai mult, a dezvăluit că i-a blocat numărul de telefon.

Pe de altă parte, soția lui Ilie Năstase comunică cu Charlotte pe social media. Ioana Simion a povestit că are o relație bună cu aceasta și că tânăra i-a spus că abia așteaptă să o cunoască, semn că ar vrea să vină în România.