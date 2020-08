Ce se mai știe de Alexandru Bălan, alias Colo, după ce s-a ales cu dosar penal pentru instigare la viol: „Oricine merită a doua șansă”

Alexandru Bălan zis și Colo, unul din cei mai controversați youtuberi din România, a intrat în atenția presei după ce a instigat într-unul din vlogurile sale la instigarea la viol a minorelor pentru că s-ar îmbrăca prea indecent și ar provoca bărbații.

Alexandru Bălan vrea să fie iertat

Colo s-a ales cu dosar penal și a fost supus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Controlul judiciar i-a expirat, iar acum Colo susține că merită o a doua șansă.

În tot acest timp, cei care l-au urmărit pe Youtube l-au susținut în continuare, dar au existat și foarte mulți detractori.

De departe, sprijinul cel mai puternic a venit din partea familiei și din partea iubitei sale, care l-a apărat de fiecare dată când a avut ocazia și care a avut la rândul ei de suferit, primind mesaje obscene și amenințări în mediul virtual.

„Salutare șefanilor! Vreau să vă anunț că sunt bine și că vă mulțumesc pentru tot suportul acordat în această etapă dificilă din viața mea.

Am avut la dispoziție peste 60 de zile să mă gândesc la ce lucruri am spus în trecut și ce voi face de acum înainte :). Este uman să greșești.. și consider că oricine merită o a două șansă!”, este mesajul lui Colo după 60 de zile de control judiciar.

„N-am avut ca scop să jignesc pe nimeni”

Alexandru Bălan și-a cerut scuze după ce declarațiile sale s-au rostogolit, în buclă, pe toate canalele media, însă cererile de iertare au fost tardive pentru mulți, inclusiv pentru procurori.

„E de mult timp acest videoclip cu mine pe internet şi vă spun sincer că nu aveam cea mai bună gândire, cea mai bună mentalitate, nu aveam acest număr de abonaţi, nu ştiam că mă adresez unui public atât de fraged.

Luam totul la derâdere şi la mişto pentru că mereu am făcut un show de entertainment, n-am avut ca scop niciodată să jignesc pe nimeni, n-am avut ca scop să ajung public în faţa voastră şi să-mi cer scuze“, a spus Colo imediat după izbucnirea scandalului, în luna iunie, pe Youtube.

