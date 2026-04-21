Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv

E considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători de golf din toate timpurile, însă existența lui Tiger Woods nu este lipsită de probleme. Iată ce se mai știe de sportivul de origine americană, după ce a provocat un accident auto. Descoperă care este locul unde se recuperează.

Ultimele detalii despre jucătorul de golf Tiger Woods

Fostul lider mondial în golf, Tiger Woods (50 ani), se confruntă cu o serie de neplăceri de ordin medical. La mai bine de 3 săptămâni de când a fost eliberat de cauțiune după incidentul auto în care a fost implicat oamenii vor să știe ultimele informații despre starea sa de sănătate.

După ce s-a aflat care este , vedeta care este unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport a intrat într-un con de umbră. După accidentul pe care l-a provocat în data de 27 martie a părut într-o stare de confuzie și iată că acum a luat mai multe măsuri.

Mai multe instituții de presă au căutat detalii despre viața sa. Astfel, au descoperit ce se întâmplă cu jucătorul de golf. Ultimele informații arată că se află în Elveția, într-o clinică de lux specializată în tratamentul dependențelor de alcool și droguri și a tulburărilor depresive și de alimentație.

Potrivit , este vorba de Paracelsus Recovery din Zurich, care se află pe malul lacului din oraș. Clinica este situată la o distanță extrem de mică de Coasta de Aur, destinație care găzduiește cea mai mare concentrație de persoane înstărite din Elveția. Tiger Woods se recuperează într-o instituție privată care se ocupă de personalitățile bogate.

Cât costă tratamentul lui Tiger Woods

O singură săptămână de spitalizare în această locație se ridică la costuri substanțiale, în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Banii nu sunt deloc o problemă pentru vedetă având în vedere averea pe care o are. De asemenea, e unul dintre .

Campionul mondial ar fi luat singur decizia de a pleca la clinica privată. În prezent, ține legătura doar cu un cerc restrâns de prieteni, printre care se numără și partenera sa de viață, Vanessa Trump. Cei doi au o relație sentimentală care durează de doar câteva luni.

Cum arată noul program al lui Tiger Woods

În instituția elvețiană Tiger Woods este atent monitorizat de specialiști. Are un program foarte bine pus la punct, care constă în terapie intensivă. Jucătorul de golf luptă cu dependența de analgezice. Totul a ieșit la iveală după ce a provocat un accident aproape de casa sa din Jupiter, Island, Florida.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au intrat în posesia unor pastile de hidrocodonă, un opioid puternic folosit pentru tratarea durerii. Atunci a fost arestat de către biroul șerifului, însă a fost eliberat în aceeași seară, pe cauțiune.

În concluzie, Tiger Woods urmează să stea departe de lumina reflectoarelor în următoarea perioadă. Cei care lucrează clinica privată în care se află internat renumitul sportiv susțin că acesta va sta în acest loc vreme de 90 de zile.