Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu se află la Arena Națională, acolo unde lumea își ia adio de la marele antrenor. Însă, în același timp, administratorii stadionului au luat o decizie legată de viitor.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
09.04.2026 | 13:49
Ce se pregateste pe Arena Nationala in timp ce lumea isi ia adio de la Mircea Lucescu Imagini cu doua zile inainte de FCSB Otelul
Ce eveniment se pregătește pe Arena Națională în timpul priveghiului lui Mircea Lucescu. Sursă foto: Fanatik
Mii de oameni trec pe la Arena Națională pentru a-i aduce un ultimu omagiu lui Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani. În timp ce pelerinajul se desfășoară, pe stadion se pregătește următorul eveniment.

Ce eveniment va avea loc pe Arena Națională după ce se va încheia priveghiul pentru Mircea Lucescu

Mai exact, în jurul gazonului de pe Arena Națională a fost amplasat un sistem audio cu o mulțime de boxe și un ecran uriaș pentru un eveniment al bisericii penticostale Profides, al cărui adept este și fostul fotbalist Marian Aliuță.

Este vorba de ediția a IV-a a evenimentului ”Trezirea Națiunii”, susținut de pastorul Toni Berbece. Întâlnirea programată pentru vineri, 10 aprilie, ora 17:00, a fost stabilită cu ceva vreme în urmă, înainte de moartea lui Mircea Lucescu.

Adepții bisericii penticostale Profides au fost prezenți și miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, acolo unde s-au rugat pentru sufletul marelui antrenor român și au spus împreună ”Tatăl Nostru”.

Ce urmează pe Arena Națională

După ce se va încheia priveghiul pentru Mircea Lucescu, dar și evenimentul organizat de biserica penticostală Profides, pe Arena Națională se va disputa meciul de fotbal dintre FCSB și Oțelul Galați.

Întâlnirea din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga este programată sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00. Va fi astfel prima partidă pe cel mai mare stadion al țării după ce aici i s-au adus omagii lui Mircea Lucescu.

Arena Națională Mircea Lucescu
Ce eveniment se pregătește pe Arena Națională în timpul priveghiului lui Mircea Lucescu. Sursă foto: Fanatik

Mii de oameni își iau adio de la Mircea Lucescu

La fel ca și cu o zi în urmă, mii de oameni simpli, persoane din lumea sportului românesc și mondial, vin la stadionul național pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile.

La București este așteptat să apară și miliardarul ucrainean Rinalt Ahmetov, cel care a lucrat ani buni cu Mircea Lucescu. Din informațiile FANATIK, patronul lui Șahtior Donețk urmează să ajungă în jurul orei 17:00.

Înainte de a veni să-și ia rămas bun de la prietenul său, Ahmetov și-a trimis agenții de pază pentru a inspecta locația. Aceștia au stat de vorbă cu oamenii de ordine de la Arena Națională și au pus la punct un plan de securitate.

Adepții bisericii penticostale Profides spun ”Tatăl Nostru” la Arena Națională

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik.
