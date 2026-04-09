Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul

ADVERTISEMENT

Mii de oameni trec pe la Arena Națională pentru a-i aduce un ultimu omagiu lui Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani. În timp ce pelerinajul se desfășoară, pe stadion se pregătește următorul eveniment.

Ce eveniment va avea loc pe Arena Națională după ce se va încheia priveghiul pentru Mircea Lucescu

Mai exact, în jurul gazonului de pe Arena Națională a fost amplasat un sistem audio cu o mulțime de boxe și un ecran uriaș pentru un eveniment al bisericii penticostale Profides, al cărui adept este și fostul fotbalist Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT

Este vorba de ediția a IV-a a evenimentului ”Trezirea Națiunii”, susținut de pastorul Toni Berbece. Întâlnirea programată pentru vineri, 10 aprilie, ora 17:00, a fost stabilită cu ceva vreme în urmă, înainte de moartea lui Mircea Lucescu.

Adepții bisericii penticostale Profides au fost prezenți și miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, acolo unde s-au rugat pentru sufletul marelui antrenor român și au spus împreună ”Tatăl Nostru”.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pe Arena Națională

După ce se va încheia priveghiul pentru Mircea Lucescu, dar și evenimentul organizat de biserica penticostală Profides, pe Arena Națională se va disputa meciul de fotbal dintre FCSB și Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Întâlnirea din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga este programată sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00. Va fi astfel prima partidă pe cel mai mare stadion al țării după ce aici i s-au adus omagii lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mii de oameni își iau adio de la Mircea Lucescu

La fel ca și cu o zi în urmă, mii de oameni simpli, persoane din lumea sportului românesc și mondial, vin la stadionul național pentru a-i aduce un , unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile.

La București este așteptat să apară și miliardarul ucrainean Rinalt Ahmetov, cel care a lucrat ani buni cu Mircea Lucescu. Din informațiile FANATIK, .

ADVERTISEMENT

Înainte de a veni să-și ia rămas bun de la prietenul său, Ahmetov și-a trimis agenții de pază pentru a inspecta locația. Aceștia au stat de vorbă cu oamenii de ordine de la Arena Națională și au pus la punct un plan de securitate.