Ce se schimbă la concediile medicale și ce trebuie să știe românii despre noile formulare. Detaliul important care va apărea pe documente

Formularele pentru concediile medicale au fost schimbate și vin cu o noutate importantă pentru pacienți. De acum, documentele vor arăta clar ce sumă revine fiecăruia, în funcție de boală și de vechimea la locul de muncă.

Ce se schimbă la concediile medicale din august

Dacă până acum pe certificat apărea automat procentul de 75% din salariu, legea arăta că indemnizația putea fi, de fapt, mai mică. În funcție de contribuții și de tipul afecțiunii, pacienții puteau primi 55%, 65% sau 75%. Din cauza acestei confuzii, pacienții nu erau informați tot timpul corect.

Noul formular va menționa explicit procentele, care pornesc de la 55% și pot ajunge până la 100% pentru anumite boli sau situații speciale. Astfel, . Documentele tipărite înainte de 1 august nu vor fi aruncate, ci vor fi folosite în continuare. Diferența este că medicul va completa manual în fișa de observații procentul corect, conform situației fiecărui pacient, scrie

Ce s-a schimbat la concediile medicale anul acesta

De la 1 august 2025, în special pentru cele scurte. Practic, dacă te îmbolnăvești și ai nevoie de un concediu de până la 7 zile, vei primi doar 55% din salariu, față de 75% cât era înainte. Asta înseamnă că vei primi mai puțini bani, o reducere de aproximativ 26%.

Această decizie a fost luată de autorități pentru a reduce cheltuielile statului și a opri abuzurile din sistem. Se pare că cele mai multe concedii medicale luate până acum au fost cele scurte, de sub 7 zile. Oficialii cred că prin această măsură se vor face economii de aproximativ 900 de milioane de lei pe an.

Astfel, pentru un angajat, o răceală obișnuită sau o problemă de sănătate ușoară îi va lua câțiva bani din buzunare. Unii experți se tem că din cauza asta, oamenii vor merge la muncă și bolnavi, ca să nu piardă bani, îmbolnăvind alți oameni. Totuși, indemnizațiile mai mari, de 85%-100%, se păstrează pentru bolile grave precum cancerul, tuberculoza sau pentru concediile de maternitate.