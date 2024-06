Ce se va întâmpla cu Coaliția PSD – PNL la alegerile prezidențiale. Ciolacu: “E foarte puțin probabil ca PSD să renunțe la candidat”

Marcel Ciolacu a informat că o întâlnire a coaliției de guvernare ar putea avea loc marți sau miercuri și a menționat că va discuta luni cu Nicolae Ciucă ce se va întâmpla mai departe cu

Ce șanse sunt ca PSD și PNL să aibă candidat comun la alegerile prezidențiale

Liderul social-democrat și o listă comună la parlamentare, dar a subliniat că „PSD momentan a câştigat alegeri” şi „este foarte puţin probabil ca PSD să renunţe la candidat, ţinând cont că chiar le-a câştigat”.

Întrebat dacă PSD și PNL vor decide să formeze o alianță electorală pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, Ciolacu a răspuns: „Dacă facem o alianţă politică asta inseamnă că avem candidat comun pentru funcţia de preşedinte şi listă comună la parlamentare în decembrie”.

Din perspectiva sa, o alianță electorală care are peste 50% din voturi arată că românii au încredere în acea alianță. Deși există premise pentru formarea unei alianțe politice, decizia finală aparține politicienilor și nu este încă clar conturată.

De asemenea, Ciolacu a precizat că Sectoarele 1 și 2 au fost câștigate de PNL și PSD prin George Tuță și, respectiv, Rareș Hopincă.

„Sectoarele 1 şi 2 sunt câştigate. Domnul Tuţă a câştigat şi domnul Hopincă la fel. E o diferenţă mică, dar asta e democraţia. Cum şi la Botoşani şi la Vrancea”, a adăugat Ciolacu.

Ce a spus premierul despre eventuale creșteri de taxe

Ciolacu a fost întrebat și despre posibile creșteri de taxe la final de an care ar putea apărea, potrivit specialiștilor economici, având în vedere că se estimează un deficit bugetar care va exploda.

„Nu, va fi o reformă fiscală care are că și an fiscal. O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Ce am promis eu a fost faptul că o să fac digitalizarea ANAF-ului după 30 și ceva de ani, când nimeni n-a făcut-o.Avem 12 module deja în implementare, cu companii de renume în acest domeniu și, momentan, avem încasările pe care le-am așteptat.

Cu adevărat, am încurajat foarte mult investițiile și, de aceea, chiar dacă a fost excedent pe ultima lună, încercăm să le ținem într-un echilibru. Nu vorbim de noi taxe și, nu vă supărați, eu nu am mărit taxe nici după ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate că aveam un deficit lăsat de 6,8% și era asumat în jur de 5,7. Și am închis cu 5,6 – 5,5%.

Am scos anumite excepții și am văzut și eu niște știri foarte frumoase, dar vă spun că pe mine, ca și prim-ministru, s-a făcut o presiune imensă ca să măresc TVA. Și am refuzat pentru că este total incorect ca, iarăși, cei cu venituri mici să contribuie la acest efort comun. La nimic să nu ne așteptăm, la nicio catastrofă”, a spus Marcel Ciolacu.