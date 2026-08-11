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Ce se va întâmpla cu Cosmin Matei, suspendat pentru dopaj: „Trebuie să-i desfacem contractul”. Exclusiv

Conducerea celor de la Sepsi OSK a anunțat ce decizie a fost obligată să ia în legătură cu Cosmin Matei, fotbalistul sancționat cu o pedeapsă de 9 luni suspendare pentru dopaj.
Adrian Baciu
11.08.2026 | 14:51
Ce se va intampla cu Cosmin Matei suspendat pentru dopaj Trebuie sai desfacem contractul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Decizia luată de Sepsi în legătură cu Cosmin Matei, suspendat pentru dopaj. Sursa foto: colaj Fanatik
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Cosmin Matei (34 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la Sepsi din ultimele sezoane, a fost prezent în tribună la meciul dintre echipa la care încă e legitimat și FCSB. A fost prima apariție după decizia de suspendare primită în cazul de dopaj. Marți, la FANATIK SUPERLIGA, patronul covăsnenilor a anunțat ce urmează să se întâmple cu fotbalistul.

Ce a decis Sepsi în legătură cu Cosmin Matei, suspendat pentru dopaj: „Trebuie să-i desfacem contractul”

La finalul săptămânii trecute, Cosmin Matei a primit verdictul de la TAS. Fotbalistul celor de la Sepsi a fost suspendat nu mai puțin de 9 luni pentru dopaj. E important de precizat că mijlocașul de 34 de ani a apucat să îmbrace de trei ori tricoul echipei din Covasna în startul sezonului 2026 – 2027.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul clubului din centrul țării, Laszlo Dioszegi (54 de ani), a dezvăluit ce urmează să se întâmple cu jucătorul. În primă fază, conducătorul lui Sepsi a spus că Matei a fost recompensat cu o diplomă și un tricou înrămat cu numărul 10. Clubul a vrut să-și exprime sprijinul față de fotbalistul care a jucat în peste 100 de meciuri în ultimele sezoane. „Am văzut că era cu lacrimi în ochi și am zis că suntem lângă el și așteptăm cu nerăbdare februarie, când poate să înceapă antrenamentele”, a spus Dioszegi.

În toate această perioadă de timp până în februarie, cei de la Sepsi nu îl vor mai plăti pe fotbalist. Nu este o decizie dorită de club, ci una impusă de UEFA. Cei de la Sepsi, mai spune Laszlo Dioszegi, vor fi nevoiți să îi desfacă contractul lui Matei. „(n.r. În această perioadă îl mai plătiți sau nu pe Cosmin Matei?) Nu avem cum să îl plătim, pentru că UEFA nu permite să fie angajat, deci trebuie să îi desfacem contractul de muncă până în februarie”.

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Ce decizie a luat Cosmin Matei în privința viitorului său fotbalistic

Pe 7 august 2026, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a venit cu decizia finală în privința lui Matei. Jucătorul de la Sepsi a primit o suspendare de 9 luni. De notat că o lună din pedeapsă a fost deja ispășită. Asta înseamnă că fostul jucător de la Dinamo și FCSB va putea reveni pe teren abia în luna mai a lui 2027, în finalul campionatului.

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Laszlo Dioszegi a dezvăluit faptul că, în ciuda suspendării, Cosmin Matei nu va renunța la fotbal și, din 2027, va continua la Sepsi. „Matei sigur va rămâne la noi. Nu și-a imaginat niciodată că el, ca fost dinamovist, poate să se simtă așa de bine la noi, într-un oraș de 50.000 de locuitori”. Fotbalistul urmează să fie plătit de Sepsi din februarie 2027, atunci când va relua antrenamentele cu echipa. „Atunci, automat, din prima zi îi va fi reluată și plata salariului. În aprilie, dacă se pregătește bine, ne bazăm pe el”.

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Ce se va întâmpla cu Cosmin Matei, suspendat pentru dopaj: „Trebuie să-i desfacem contractul”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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