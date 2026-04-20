Ce se va întâmpla cu jucătorii experimentați după venirea lui Hagi la naționala României! Anunț despre Mitriță: „Este unul dintre copiii mei”

Gică Hagi a fost prezentat oficial în rolul de selecționer al României, iar vineri, de la ora 13:30, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre diferite subiecte, de la obiectivele sale, până la criteriile de selecție și la promovarea jucătorilor tineri. El a explicat că experiența acumulată la nivel internațional constituie un real avantaj pentru selecționare.

Ce se va întâmpla cu jucătorii experimentați în mandatul lui Gică Hagi la naționala României

La conferința de presă în care a fost prezentat oficial, Gică Hagi a explicat pentru publicul larg, dar și în atenția jucătorilor ce pot fi convocați, care vor fi criteriile după care va selecționa fotbaliștii la naționala României. Experiența internațională va juca un rol crucial, iar fotbaliștii care evoluează în străinătate au un avantaj: „Experiența internațională este criteriul numărul 1. Eu nu am pomenit vârsta, ci experiența internațională, despre care eu cred că este fundamentală. Ne vom bate cu jucători mari, importanți la echipele lor, iar atunci avem nevoie de acest lucru. Cei care au ieșit din țară, care sunt afară, au un avantaj.

Sunt ai noștri, credem în ei, avem un grup și bineînțeles că sunt jucători buni și în țară, iar ei trebuie să aibă parametri foarte buni, să fie în formă, să arate bine, pentru că din țară trebuie să-i iei pe cei mai buni. Apoi vor veni și băieții tineri. Vrem să le deschidem poarta și lor. Așa cum a făcut nea Mircea cu mine, poate descopăr și eu ceva. Nimeni nu are locul garantat, toți trebuie să dovedească, cum și eu trebuie să dovedesc”, a explicat Gică Hagi la conferința de presă.

Îl va readuce Gică Hagi pe Alex Mitriță înapoi la națională? Răspunsul noului selecționer

, așa cum îi plac lui Gică Hagi, noul selecționer a fost întrebat despre posibilitatea revenirii lui Alex Mitriță în vizorul echipei naționale, „Cele patru componente sunt foarte importante pentru mine. Trebuie să fii un jucător bun mental, tehnic, tactic și fizic. Trebuie să fii la anumiți parametri. Când vorbim despre echipa națională, cred eu că nu poți să ai mai puțin din ele.

Dacă nu ești bine pe partea fizică, trebuie să suplinești prin atitudine, așa cum a făcut-o Mihăilă cu Austria. Jucătorul român are tehnică, dar trebuie să fie mult mai disciplinat tactic. Aceea va fi munca noastră, a mea. De-asta sunt angajat aici, pentru a face acest lucru. Sper să se vadă. Momentan nu am luat nicio decizie. Este unul dintre copiii pe care i-am crescut”, a mai transmis Gică Hagi.