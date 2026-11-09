Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce se va întâmpla cu Meme Stoica după ce patronul l-a acuzat că a greșit transferurile la FCSB 

Adrian Baciu
09.11.2026 | 21:00
Ce se va intampla cu Meme Stoica dupa ce patronul la acuzat ca a gresit transferurile la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali anunță ce se întâmplă cu Meme Stoica, acuzat că a greșit transferurile la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali anunțat o „Revoluție” fără precedent la FCSB, echipă aflată într-o criză profundă. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica, cel acuzat public de patron că a greșit transferurile.
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FCSB a suferit o rușine imensă în sezonul trecut de SuperLiga, când a ratat în premieră prezența în play-off. Roș-albaștrii nu se simt bine nici în prezent, fiind pe locul 8 după finalul turului din sezonul regular. În mod public, Gigi Becali (68 de ani) a arătat cu degetul către transferurile făcute în inter-sezon. Nu s-a ferit din a-l critica pe omul său de încredere din club, Meme Stoica. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a anunțat ce se va întâmpla cu MM.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Meme Stoica, după ce l-a acuzat că a greșit transferurile la FCSB

În contextul rezultatelor modeste înregistrate de FCSB în acest sezon, fie că vorbim de cupele europene, SuperLiga sau de Cupa României, Gigi Becali a avut mai multe ieșiri publice în care a acuzat faptul că echipa sa nu are valoare. Patronul roș-albaștrilor nu s-a ferit din a arăta cu degetul către campania de transferuri. Mihai Stoica (61 de ani), principalul colaborator al lui Becali de la FCSB din ultimii ani, a fost acuzat că a adus jucători care nu au arătat nimic.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că va schimba foaia și va face o „Revoluție” la FCSB. Mai exact, acesta va tăia în carne vie și va aduce oameni noi. Patronul fostei campioane spune că nimeni nu are postul asigurat la club cu excepția lui Mihai Stoica. „Revoluție fac acum! Singurul care rămâne e Meme, atât. Cu care sunt toată viața până la final, așa cum am promis. Nu vreau să-i fac niciodată pe dușmanii lui MM să se bucure de răul lui. Niciodată în viață nu-l fac de râs pe MM”, a afirmat Becali.

Gigi Becali: „Toți de la FCSB, inclusiv Reghecampf, pleacă oricând!”

În ciuda încrederii maxime pe care o are în președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Gigi Becali admite că nu se va feri niciodată din a-l critica pe apropiatul său: „Niciodată! Până la moarte, nu îl voi da afară pe Meme Stoica de la FCSB. Numai că îl mai beștelesc (n.r. cert) și pe el”, adaugă patronul FCSB. Becali spune că absolut toată lumea care muncește în prezent la FCSB poate pleca în orice moment. „(n.r. În rest, toți ceilalți sunt dispensabili? Inclusiv Reghecampf?) Da, toți, oricine pleacă oricând!”.

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Mihai Stoica a dezvăluit, în urmă cu câteva săptămâni, la FANATIK, care sunt jucătorii de care este direct „răspunzător” la FCSB. Mai exact, oficialul roș-albaștrilor i-a enumerat pe fotbaliștii transferați după ce au trecut prin filtrul aprobării sale. Este vorba de 4 nume: Ofri Arad, care a venit în ianuarie, Ronny Labonne (cumpărat de la Caen), Dylan Batubinsika (liber de contract) și Aymen Boutoutaou (cumpărat pentru peste 1,3 milioane de euro de la Sochaux).

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Meme a mai avut un rol și la înregimentarea lui Luca Stancu, venit liber de contract de la Sibiu, și Ricardo Pădurariu, revenit la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara. Din lista de mai sus, în afară de Ricardo Pădurariu, niciun alt jucător nu a impresionat. Majoritatea dintre ei sunt în acest moment fie rezerve, fie evoluează în momentele în care nu sunt soluții. Cel mai grav pentru acești fotbaliști este că au intrat în vizorul lui Gigi Becali, cel care i-a criticat de mai multe ori.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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