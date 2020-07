Ce se va întâmpla cu naţionala de handbal când nu o vom mai avea pe Cristina Neagu: ”Nimic nu se va opri în loc”. Exclusiv

Cea mai bună jucătoare a României, Cristina Neagu, a încercat să explice pentru FANATIK ce se va întâmpla cu echipa națională de handbal feminin după retragerea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starul formației CSM București a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a abordat provocările pe care le-a avut de-a lungul ultimilor ani și accidentările crunte care au lovit-o.

Anul 2019 a fost, însă, unul de caznă, în care Neagu a tras 11 luni, cu ambiţie de fier, să se recupereze după ruptura de ligamente încrucişate suferită la Euro 2018.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu răspunde ce se va întâmpla cu naționala de handbal după retragerea sa

Întrebată de FANATIK cum vede echipa națională de handbal feminin a României după ce se va retrage, Cristina Neagu a fost extrem de sinceră și a spus că deși este o sportivă importantă vor veni alte jucătoare bune care să o înlocuiască.

”Handbalul nu se va opri în loc după ce eu nu o să mai joc pentru echipa națională, deși am fost o jucătoare importantă, mai ales în ultimii zece ani și am contribuit foarte mult la cele două medalii câștigate de prima reprezentativă”, a spus Neagu.

ADVERTISEMENT

”Însă handbalul nu a început cu Cristina Neagu și nici nu se va termina cu Cristina Neagu! Ca de fiecare dată, vor veni alte jucătoare mari la echipa națională”, a mai menționat ea.

”Important e ca lumea să își dea seama cu adevărat ce înseamnă echipa națională, să joace cu sufletul și să încerce să obțină performanță”, a declarat Cristina Neagu despre viitorul naționalei României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starul naționalei a vorbit pentru FANATIK și despre schimbarea selecționerului: ”Sigur că este o schimbare destul de mare în momentul de față la prima reprezentativă. După cinci ani în care am avut doar antrenori străini, acum a fost adus un selecționer român.

Sincer, nu am lucrat foarte mult cu Bogdan, ca să am o părere deja formată, însă sper să facem o echipă bună și să avem rezultatele scontate. Suntem în continuare în an preolimpic, perioadă extrem de importantă pentru handbalul românesc”.

ADVERTISEMENT