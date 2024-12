Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din anumite grupe de muncă. Categoria care poate avea mai mulți bani pe talon din 2025

Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, , oferind clarificări cu privire la situația pensionarilor din grupele I și II de muncă, precum și a celor care au lucrat în condiții grele.

Ce se întâmplă cu pensionarii din aceste grupe de muncă

Aceasta a subliniat la că, în urma aplicării noii legi a pensiilor, niciun pensionar nu a pierdut bani, iar pensiile existente au fost păstrate în plată chiar dacă noile calcule ar fi indicat un cuantum mai mic.

„Este foarte important că românii să știe că inclusiv celor din grupele de muncă , fie că vorbim de grupa I, grupa II , au fost menținute , conservate, inclusiv dânșii pot verifică în decizia de pensionare și în buletinul de calcul că la litera G articolul 1, au totalul punctelor. Pot verifică faptul că acest punctaj a fost reluat în decizia de recalculare. Prin urmare ceea ce dânșii au obținut în legile anterioare, atât contributiv. Toate aceste drepturile le-au fost menținute. Dânșii au beneficiat de un stagiu de cotizare mai mic. o categorie prof deplin justificată , care merită cu adevărat. Să știți că negocierea pe grupele pe muncă a fost extrem de dura și a plecat de la solicitarea de a elimina aceste grupe de muncă.

La mineri, pe legea 263 pe 2010, aveam următoarele: stagiu de cotizare 20 de ani, vârstă 45 de ani, 6 luni pe an scot pe grupa și o majorare de 50% a punctajului. La mineri, pe legea 360 pe 2023, 6 luni pe an spor pe grupa și majorare cu un punct pe an a punctajului. Inclusiv în cazul minerilor, pentru dânșii prevederile care ț în cont că sunt condiții grele de muncă. În același timp , este foarte important că românii să știe a 66% dintre cei care au lucrat în condiții speciale și deosebite au avut creșteri ale pensiilor, este important că românii să știe că cei care rămân cu aceeași valoare a pensiei au beneficiat pe vechile legi de condiții mai favorabile față de alți pensionari care au lucrat la fel”, a declarat ministrul muncii recent în exclusivitate la România TV.

Persoanele care au lucrat în medii dificile, cum ar fi minerii, în astfel de condiții, ceea ce a dus la majorări ale pensiilor pentru 66% dintre aceștia.

Ce stabilește legea

Procesul de recalculare a stârnit nemulțumiri în rândul celor cu perioade scurte de contribuție, care au constatat o scădere a valorii pensiei. Pentru a elimina aceste discrepanțe, legislația actuală stabilește păstrarea sumei mai favorabile pentru pensionari în cazul recalculării, mai arată sursa citată.

„Cuantumul pensiei stabilit potrivit principiului contributivității se constitue într-un drept câștigat, astfel încât diminuarea acesteia nu poate fi acceptată nici măcar cu caracter temporar”, se arată în lege.

Deși unii oameni sunt nemulțumiți de faptul că noile calcule indică o pensie mai mică, trebuie menționat că legea din România poate fi modificată oricând, în funcție de necesitățile și prioritățile sistemului de pensii.

„Aceasta nu înseamnă că legea nu poate în viitor să reașeze sistemul de calcul al pensiilor, bazându-se, însă tot pe principiul contributivității pentru că altfel s-ar ajunge la negarea evoluției în reglementarea juridică a acestui domeniu.

De aceea, dacă prin reașezarea sistemului de calcul al pensiie în sensul arătat mai sus rezultă un cuantum mai mic al acesteia, statul este obligat să mențină în plată cuantumul pensiie stabilit potrivit reglementărilor anterior în vigoare dacă acesta este mai avantajos”, se arată într-un răspuns oficial al Avocatului Poporului.

Categoria de pensionari care poate primi mai mulți bani

Aceeași regulă se este valabilă și în cazul pensionarilor încadrați în grupele I și II de muncă. „În cazul realizării politicii în domeniul pensiilor, inclusiv a categoriei agricultorilor și a persoanlor care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, legiuitorul are deplina autoritate să stabilească periodic noi modalități și condiții de acordare și de calculare a pensiilor, cu respectarea drepturilor legale”, se arată în lege.

De asemenea, există discuții privind posibile ajustări viitoare ale legii pensiilor, astfel încât să se acorde punctaje mai mari pentru munca în condiții speciale sau deosebite. Cu toate acestea, noile beneficii se aplică doar pensionarilor care au ieșit la pensie după 1 septembrie 2024, conform noii legislații, conform România TV.

„a) 25% puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a

II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;

b) 50% puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale”, potrivit legii.