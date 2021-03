Ce se va întâmpla cu şcolile în scenariul roşu. Ministrul Educaţiei face noi precizări

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat joi, 11 martie, că școala nu reprezintă un pericol pentru evoluția pandemiei, din moment ce numărul de infectări este ”mult sub media națională”. Acesta precizează că unităţile de învăţământ vor fi ultimele care se vor închide în cazul unui scenariu roşu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Avem un număr de infectări mult sub media națională. Ceea ce înseamnă că școala nu îmbolnăvește”, a explicat Cîmpeanu într-o intervenție la Digi24.

Totodată, Ministrul Educației a transmis că în acest moment 1900 de clase sunt suspendate în toată țara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul Educației: ”Școala nu îmbolnăvește.” Ce le transmite copiilor

”Solidaritatea elevi, părinți, profesori este mai necesară decât oricând. Școlile se închid ultimele și se deschid primele”, a declarat Sorin Cîmpeanu în intervenția de joi, 11 martie.

Acesta a explicat la începutul săptămânii care sunt divergențele între ministerele Educației și Sănătății privind funcționarea școlilor în scenariul roșu. Măsura limitării efectivului de elevi la 50% a fost impusă de ministrul Sănătății, susține Sorin Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

„Școlile se închid ultimele și se deschid primele”

”Educația nu îmbolnăvește, te învață să respecți regulile. (…) Nu am competențe medicale să apreciez inflexibilitatea unor restricții sanitare dar am dreptul ca om de educație să mă întreb care este diferența între elevii claselor I-IV care pot veni cu prezență fizică integral și cei de a VIII-a și a XII-a care nu pot veni cu efective întregi. Am dreptul să mă întreb chestia asta”, a declarat Cîmpeanu, pentru Digi24.

Care este situația la această oră în școli?

Ministerul Educaţiei a anunţat că nu mai puţin de 209 clase sau grupe au suspendat activitatea în perioada 1-10 martie la nivelul întregii ţări din cauza cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Datele furnizate pe 10 martie indică faptul că 1899 de clase sunt suspendate în total la nivel național.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

1852 de angajați din sistemul de învățământ sunt infectați cu Covid-19

2038 de preșcolari și elevi sunt bolnavi în acest moment

În perioada 1-10 martie, sute de clase au suspendat predarea în şcoli din cauza infectărilor a 376 de elevi şi preşcolari care au fost confirmaţi cu Sars-CoV-2.

De asemenea, în acest interval, 545 de persoane din sistemul de educaţie s-au îmbolnăvit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministerul Educației: 35% din angajații din sistemul de învățământ s-au vaccinat

Peste 35% din numărul total al angajaţilor din sistemul de învăţământ au fost vaccinaţi până miercuri, la ora 19. Este vorba despre 123.059 de persoane.

„Numărul angajaţilor din învăţământ vaccinaţi în perioada 24 februarie – 10 martie, ora 19,00, în centre dedicate personalului din învăţământ este de 63.769, faţă de programarea iniţială, de 60.000 de persoane”, a anunţat Ministerul Educaţiei, conform Agerpres.ro.