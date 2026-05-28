Ce se va întâmpla în Giulești, vineri, chiar înaintea barajului Dinamo – FCSB de pe „Arc”: „Să-l primim așa cum se cuvine!”

Eveniment deosebit în Giulești vineri, 29 mai, chiar în ziua în care rivalele Rapidului, Dinamo și FCSB, joacă barajul final pentru Conference League. Anunțul făcut de Rapid.
Mihai Dragomir
28.05.2026 | 10:49
Eveniment special pe Giulești, vineri, 29 mai. Sursa Foto: Sport Pictures.
Ziua de vineri, 29 mai, are o însemnătate aparte pentru microbiștii din România. Suporterii lui Dinamo și cei ai lui FCSB așteptă cu sufletul la gură derby-ul care decide ultima echipă care va participa în preliminariile Conference League. Rapid, deși nu se află în această ipostază, a pregătit un eveniment deosebit în aceeași zi, chiar pe Giulești. Subiectul principal va fi Daniel Pancu, noul antrenor al echipei.

Eveniment special în Giulești în ziua barajului final pentru Conference League. Anunțul Rapidului despre Daniel Pancu

România își va afla ultima reprezentantă în ediția viitoare de cupe europene în urma barajului dintre Dinamo și FCSB, programat în seara zilei de vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Va fi activitate și pe stadionul Giulești, acolo unde Rapid pregătește un eveniment special pentru prezentarea lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei. Tehnicianul este așteptat cu mare interes de suflarea rapidistă, iar clubul vrea să marcheze venirea sa cu fast.

„Vineri seară. Giulești. Bine ai revenit acasă, Daniel Pancu! De la ora 19:00, Peluza Nord devine locul în care îl salutăm pe cel care nu a fost niciodată doar un jucător pentru Rapid Îl primim pe Daniel Pancu acasă așa cum se cuvine! Cu tricoul Rapidului, cu steaguri și eșarfe!”, este anunțul clubului bucureștean, pe rețelele de socializare.

Ce și-a trecut Daniel Pancu în contractul cu Rapid

Daniel Pancu și-a încheiat oficial socotelile cu CFR Cluj, fostul său club. Rapid s-a despărțit la rândul ei de Costel Gâlcă, astfel că l-a putut instala oficial pe fostul său jucător legendar pe banca tehnică. „Pacone” vine cu ambiții mari în Giulești, unde a jucat de mai multe ori, dar unde a mai antrenat în trecut.

Tehnicianul speră să reușească să ducă echipa în cupele europene, însă gândurile sale sunt și mai mari de atât. Antrenorul român a dezvăluit recent că, în cazul în care va reuși să câștige titlul în Superliga României, va încasa și o primă importantă.

  • 230 de meciuri și 75 de goluri a strâns Daniel Pancu ca jucător, în campionat, pentru Rapid
  • 2018 – 2020 este intervalul primului său mandat la Rapid, când a promovat cu giuleștenii în Liga a 2-a
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
