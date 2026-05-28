Ce se va întâmpla în Giulești, vineri, chiar înaintea barajului Dinamo – FCSB de pe „Arc”: „Să-l primim așa cum se cuvine!”

Ziua de vineri, 29 mai, are o însemnătate aparte pentru microbiștii din România. Suporterii lui Dinamo și cei ai lui FCSB așteptă cu sufletul la gură derby-ul care decide ultima echipă care va participa în preliminariile Conference League. Rapid, deși nu se află în această ipostază, a pregătit un eveniment deosebit în aceeași zi, chiar pe Giulești. Subiectul principal va fi Daniel Pancu, noul antrenor al echipei.

România își va afla ultima reprezentantă în ediția viitoare de cupe europene în urma . Va fi activitate și pe stadionul Giulești, acolo unde Rapid pregătește un eveniment special pentru prezentarea lui Tehnicianul este așteptat cu mare interes de suflarea rapidistă, iar clubul vrea să marcheze venirea sa cu fast.

„Vineri seară. Giulești. Bine ai revenit acasă, Daniel Pancu! De la ora 19:00, Peluza Nord devine locul în care îl salutăm pe cel care nu a fost niciodată doar un jucător pentru Rapid Îl primim pe Daniel Pancu acasă așa cum se cuvine! Cu tricoul Rapidului, cu steaguri și eșarfe!”, este anunțul clubului bucureștean, pe rețelele de socializare.

Ce și-a trecut Daniel Pancu în contractul cu Rapid

Daniel Pancu și-a încheiat oficial socotelile cu CFR Cluj, fostul său club. Rapid s-a despărțit la rândul ei de Costel Gâlcă, astfel că l-a putut instala oficial pe fostul său jucător legendar pe banca tehnică. „Pacone” vine cu ambiții mari în Giulești, unde a jucat de mai multe ori, dar unde a mai antrenat în trecut.

Tehnicianul speră să reușească să ducă echipa în cupele europene, însă gândurile sale sunt și mai mari de atât. Antrenorul român a dezvăluit recent că, în cazul în care va reuși să câștige titlul în Superliga României, .

