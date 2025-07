Ce secret are Sofia Vicoveanca pentru riduri. Artista a dezvăluit pontul pe care îl folosește

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, mărturisește ce secret are pentru . Vedeta, ajunsă la vârsta de 83 de ani, a dezvăluit pontul pe care îl folosește pentru a avea un ten impecabil și fără probleme.

Ce secret are Sofia Vicoveanca pentru riduri

Trucurile la care apelează Sofia Vicoveanca pentru riduri sunt simple și la îndemâna tuturor femeilor. a dezvăluit într-un interviu pe care l-a acordat recent care sunt secretele pe care le are.

Cunoscuta interpretă spune care este produsul ce nu-i lipsește din casă. Cu această ocazie, a subliniat că nu cheltuie bani pe produse cosmetice din comerț, dar asta nu înseamnă că nu are câteva ponturi pe care le aplică constant.

În timpul verii obișnuiește să consume salate de fructe și legume. În plus, se hidratează foarte bine în sezonul cald, consumă foarte multă apă. De asemenea, le recomandă doamnelor să nu caute minuni pentru că frumusețea vine din interior.

„Sunt fată de refugiați, nu am cheltuit pe farduri și pe creme, am ținut de bani, știu ce înseamnă sărăcia. Am însă mici trucuri. Adesea, îmi pun feliile de castraveți și pe ten, hidratează și catifelează.

Chimicalele din creme nu fac bine. Nu căutați minuni! Ca să vă spun sincer, frumusețea vine și din interior. Să faci bine e tare important, să nu te bucuri de suferința cuiva”, a spus Sofia Vicoveanca pentru .

Sofia Vicoveanca: ”Nu caut să intru în sufletul unui om”

Sofia Vicoveanca a mai dezvăluit că secretul pentru care nu are riduri este că a dus mereu un stil de viață sănătos. Cântăreața de muzică populară nu a consumat niciodată cantități mari de alcool și nici nu a fumat.

De-a lungul existenței sale a văzut numeroase persoane care și-au distrus viața din cauza viciilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care a stat departe de acestea, precizând că aceste aspecte pot face parte din secretul longevității sale.

„Uite, eu, de pildă, dacă mă supăr sau dacă cineva nu mă place, mă retrag din calea lui. Nu caut să intru în sufletul unui om care nu mă simpatizează. Nu insist, ca să mă cruț, să nu sufăr”, a completat Sofia Vicoveanca, pentru aceeași sursă.

Are sau nu operații estetice Sofia Vicoveanca?

Întrebată care sunt secretele pe care le are pentru riduri și pentru un ten curat Sofia Vicoveanca nu a ezitat niciodată să răspundă. Unii fani au fost curioși să afle dacă artista a trecut pragul cabinetelor estetice.

A oferit și de această dată o replică, subliniind că nu este adepta acestor proceduri. Nu are nicio operație estetică și nici nu are în plan să-și facă. Interpreta de muzică populară consideră că totul pornește din interior.