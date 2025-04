Ce secret ascunde Groenlanda, cea mai mare insulă din lume. Cercetător: ”Acum avem dovezi directe”

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, ascunde un secret major. Ce au descoperit oamenii de știință sub calota glaciară a acestei regiuni pe care și-o dorește cu ardoare Donald Trump.

, este unul dintre cele mai misterioase și mai izolate locuri de pe Terra.

Încă din primăvara lui 2024, o misiune științifică a dezvăluit un secret ascuns sub gheața din Groenlanda. Condusă de cercetătorul NASA Chad Greene, o echipă de cercetători a survolat vastele întinderi albe ale calotei glaciare la bordul unui avion Gulfstream III. Aceștia voiau să cartografieze structura internă a gheții folosind tehnologie radar avansată.

Ulterior, în toamna anului trecut, un studiu furniza cea mai clară dovadă de până acum a faptului că Groenlanda a fost în mare parte lipsită de gheață pe parcursul ultimului milion de ani. Atunci, nivelurile de CO2 din atmosferă erau mult mai scăzute decât în prezent, notează .

În prezent, un nou studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences și citat de , aduce dovezi directe că centrul insulei a fost cândva lipsit de gheață. Acesta adăpostea un ecosistem de tundră.

Cercetătorii au forat o placă de gheață adâncă de 3 kilometri de la cel mai înalt punct al Groenlandei. Șocul a apărut în ultimii centimetri ai gheții. Aici se aflau fragmente perfect conservate ale unui sol de tundră, inclusiv plante, ciuperci și insecte, arată sursa citată.

”Aceste fosile sunt frumoase”, spune Paul Bierman, om de știință la Universitatea din Vermont și conducătorul studiului. Pe de altă parte, descoperirea ridică semne de întrebare alarmante despre stabilitatea calotei glaciare: ”Dar, da, mergem din rău în mai rău”.

Dovezi incontestabile ale existenței unui peisaj de tundră expus în urmă cu cel puțin 1,1 milioane de ani

, într-un strat gros de aproximativ opt centimetri de gheață, lemn de salcie, ciuperci, o sămânţă de mac şi resturi ale unei insecte. Studiul sugerează că un întreg ecosistem a existat în acest loc.

Despre această descoperire, climatologul Richard Alley de la Penn State a spus: ”Acest nou studiu confirmă, și extinde dovezile anterioare, că o creștere semnificativă a nivelului mării a avut loc într-un moment în care cauzele încălzirii nu erau deosebit de extreme, oferind un avertisment cu privire la daunele pe care le-am putea provoca dacă vom continua să încălzim clima”.

La rândul său, Paul Bierman a concluzionat: ”Acum avem dovezi directe nu numai că gheața a dispărut, dar și că acolo trăiau plante și insecte. Iar acest lucru este evident. Nu trebuie să vă bazați pe calcule sau modele”.

Acest studiu vine cu un avertisment clar pentru omenire: calotele de gheață pot dispărea rapid atunci când clima se încălzește. Viitorul orașelor de coastă depinde de acțiunile luate astăzi.