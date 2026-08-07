Sport

Ce secrete a descoperit David Popovici. Știe tot după ce s-a antrenat cu Pan Zhanle

Ce secrete a „furat” David Popovici de la Pan Zhanle. Cei doi s-au antrenat împreună în România, iar colaborarea dintre ei a atras atenția întregii lumi a natației
Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.08.2026 | 09:42
Ce secrete a descoperit David Popovici Stie tot dupa ce sa antrenat cu Pan Zhanle
ULTIMA ORĂ
Ce secrete a descoperit David Popovici. Știe tot după ce s-a antrenat cu Pan Zhanle. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a plecat spre CE de natație de la Paris cu un moral excelent. „Racheta din România” s-a pregătit intens timp de o lună cu marele său rival, Pan Zhanle (22 de ani). Înotătorul român a dezvăluit că experiența i-a fost extrem de utilă și că a descoperit mai multe dintre secretele chinezului.

David Popovici, după antrenamentele cu Pan Zhanle: „Dacă el mi-a descoperit un secret, eu i-am descoperit trei”

David Popovici spune că luna petrecută alături de Pan Zhanle, înotătorul care deține recordul mondial la 100 metri liber, a fost una dintre cele mai intense perioade de pregătiri din carieră și e de părere că nivelul antrenamentelor sale a crescut considerabil. Popovici a vorbit despre cantonamentul cu Pan Zhanle, pe aeroport, la plecare spre CE de la Paris.

ADVERTISEMENT

„A fost o pregătire foarte bună, foarte interesantă, a plecat chiar ieri în China. A fost extrem de productivă luna asta petrecută împreună, nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient cum am făcut-o luna asta.

(n.r. – Cum o să fie cu cele 8 kg de mușchi pe care le-ai pus pe tine?) O să fie tare, o să fie un concurs rapid, puternic, abia aștept, a început adrenalina. (n.r. – Ți-ai descoperit toate secretele față de Pan?) Și noi am fost foarte atenți la el. Așa că dacă el mi-a descoperit vreun secret, eu i-am descoperit trei”, a declarat David Popovici, la plecarea spre Paris.

ADVERTISEMENT
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn...
Digi24.ro
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn de iubire față de „Anna”

„Secretul e că nu e niciun secret”

Întrebat dacă duelul din bazin se decide și prin micile detalii observate în timpul antrenamentelor comune, David Popovici a explicat că performanța nu are la bază rețete ascunse, ci munca depusă zi de zi. În urmă cu doi ani, la Jocurile Olimpice de la Paris, Pan Zhanle l-a învins pe Popovici în proba de 100 metri liber. Atunci, chinezul a luat aurul cu record mondial, 46.40, în timp ce românul a terminat pe locul 3, cu 47.49.

ADVERTISEMENT
După ce au refuzat să cânte imnul naţional şi au fugit din ţară,...
Digisport.ro
După ce au refuzat să cânte imnul naţional şi au fugit din ţară, "trădătoarele" din Iran au primit vestea

„Nu e niciun secret. Ce facem noi și ce ne-a a adus în punctul ăsta… Întotdeauna am zis că secretul e că nu există niciun secret. Este extraordinar de multă muncă. Am zeci de mii de kilometri înotați, zeci de ore. E multă muncă la mijloc. Când faci munca asta bine și dacă o poți face și puțin diferit, atunci poți să te detașezi cumva și de restul. Și cred că Pan face și el asta”, a adăugat David Popovici.

ADVERTISEMENT

Plecare David Popovici Paris

Gigi Becali, detalii de ultimă oră: cine negociază, de fapt, cu Dan Petrescu!...
Fanatik
Gigi Becali, detalii de ultimă oră: cine negociază, de fapt, cu Dan Petrescu! Ce rol ar putea avea la FCSB
CFR Cluj, top între rușinile Europei! Ce alte echipe s-au mai făcut de...
Fanatik
CFR Cluj, top între rușinile Europei! Ce alte echipe s-au mai făcut de râs în această săptămână în competițiile europene
El este jucătorul de la Dinamo care s-a operat! Trebuia să se transfere,...
Fanatik
El este jucătorul de la Dinamo care s-a operat! Trebuia să se transfere, dar a ratat mutarea
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Pe Nadia am întâlnit-o la mine acasă, era iubita lui Ștefan Bănică'. Brokerul...
iamsport.ro
'Pe Nadia am întâlnit-o la mine acasă, era iubita lui Ștefan Bănică'. Brokerul fugar povestește reacția 'Zeiței' când i-a intrat în baie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!