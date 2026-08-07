Ce secrete a descoperit David Popovici. Știe tot după ce s-a antrenat cu Pan Zhanle

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David Popovici (21 de ani) a plecat spre CE de natație de la Paris cu un moral excelent. „Racheta din România” s-a pregătit intens timp de o lună cu marele său rival, Pan Zhanle (22 de ani). Înotătorul român a dezvăluit că experiența i-a fost extrem de utilă și că a descoperit mai multe dintre secretele chinezului.

David Popovici, după antrenamentele cu Pan Zhanle: „Dacă el mi-a descoperit un secret, eu i-am descoperit trei”

înotătorul care deține recordul mondial la 100 metri liber, a fost una dintre cele mai intense perioade de pregătiri din carieră și e de părere că nivelul antrenamentelor sale a crescut considerabil. Popovici a vorbit despre cantonamentul cu Pan Zhanle,

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„A fost o pregătire foarte bună, foarte interesantă, a plecat chiar ieri în China. A fost extrem de productivă luna asta petrecută împreună, nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient cum am făcut-o luna asta.

(n.r. – Cum o să fie cu cele 8 kg de mușchi pe care le-ai pus pe tine?) O să fie tare, o să fie un concurs rapid, puternic, abia aștept, a început adrenalina. (n.r. – Ți-ai descoperit toate secretele față de Pan?) Și noi am fost foarte atenți la el. Așa că dacă el mi-a descoperit vreun secret, eu i-am descoperit trei”, a declarat David Popovici, la plecarea spre Paris.

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„Secretul e că nu e niciun secret”

Întrebat dacă duelul din bazin se decide și prin micile detalii observate în timpul antrenamentelor comune, David Popovici a explicat că performanța nu are la bază rețete ascunse, ci munca depusă zi de zi. În urmă cu doi ani, la Jocurile Olimpice de la Paris, Pan Zhanle l-a învins pe Popovici în proba de 100 metri liber. Atunci, chinezul a luat aurul cu record mondial, 46.40, în timp ce românul a terminat pe locul 3, cu 47.49.

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„Nu e niciun secret. Ce facem noi și ce ne-a a adus în punctul ăsta… Întotdeauna am zis că secretul e că nu există niciun secret. Este extraordinar de multă muncă. Am zeci de mii de kilometri înotați, zeci de ore. E multă muncă la mijloc. Când faci munca asta bine și dacă o poți face și puțin diferit, atunci poți să te detașezi cumva și de restul. Și cred că Pan face și el asta”, a adăugat David Popovici.

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