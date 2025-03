Ce secrete ascunde Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva. Vedeta Antenei 1, primele declarații despre iubitul misterios

Laila Hafiz, una din ”piesele de rezistență” de la Te cunosc de undeva, partenera de show a lui Emy Alupei, și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva, altfel decât o știe lumea. Interviu exclusiv

ne-a vorbit despre misoginism, în care participă, mâncăruri preferate și bucuria de a fi lângă același bărbat de șase ani încoace.

Hello, Laila! Hai să vorbim despre lucrurile pe care oamenii le știu mai puțin despre tine și, având în vedere că azi e 8 Martie, și există de mulți ani mișcarea de „Women Empowerment”, aș vrea să știu cum te împaci tu cu misoginismul. Te-ai lovit de problema asta?

Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva: Eu nu simt problema asta a misoginismului, dar, ca femeie, cum zici, într-adevăr, sunt frumușică și mi s-a tot zis asta și o simt ca pe o presiune pentru că sunt mai mulți ochi pe mine și constant pare că trebuie să fac mai mult sau mai bine din cauza trăsăturilor cu care m-am născut. Atenția bărbaților de multe ori te încurcă. Nu poți să fii naturală, pentru că de multe ori ei te văd ca pe o femeie frumoasă și parcă nu îți vine să le rupi acest acest lanț al misterului și să le zici la un moment dat: Auzi, știi ceva, eu merg la baie! Nu-ți mai vine să fii naturală, pentru că te văd ei cu imaginea de femeie perfectă și ieși puțin din naturalețe fără să vrei, jucând jocul lor.

Laila, considerată de unii femeie rea, deși nu e: „Mi-am dat seama”

Ce ți se pare cel mai provocator din tot ce faci la TCDU?

E o provocare mai mare decât mă așteptam din toate punctele de vedere. Eu mă așteptam să fie doar o emisiune care mă va provoca doar din punct de vedere artistic, dar mă provoacă pe toate planurile: psihic, emoțional mai ales. Trebuie să fiu la fiecare filmare cea mai bună versiune a mea și nici eu nu știu care e aia și încerc să o construiesc în fiecare zi. Încerc să îmi construiesc personajul, dar nu în sensul de personaj per se, ci să descopăr că sunt amuzantă, chiar dacă nu mai fac stand-up, nu sunt ca , de exemplu. Știu că sunt frumușică, drăguță, dar nu îmi place să joc în zona femeii fatale sau sexy. Știu că sunt o bună actriță, dar nu sunt deloc o bună actriță în viața reală, iar dacă nu îmi place ceva sau dacă mă deranjează ceva ori o spun, ori o să se vadă pe fața mea. Mă gândesc mereu: cât să dau din mine? Oare e prea puțin? Oare dau prea mult? Încerc să găsesc dozajul.

Ți-e teamă că o să dai prea mult? Pentru că o să fii judecată sau nu dai mai mult ca să fii misterioasă?

Mi s-a mai zis că am o față care poate să pară rea, ca femeie al Dracului. Mi s-a spus când dădeam castinguri pentru roluri antagoniste. Mi-am dat seama în multe situații să am grijă ce spun ca să nu creadă lumea că sunt rea. Sunt și roșcată, oamenii au preconcepția asta despre roșcate.

Roșcata, înnebunită după cartofii prăjiți

Cu ce te delectezi în timpul liber?

Sincer, îmi place să mănânc.

Zi-mi niște mâncăruri pe care le preferi

Îmi place foarte mult kebabul, că-s arăboaică…

Apropo de kebab, e diferit ăla din țările arabe față de ce se vinde pe la noi?

Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva: Sigur că e diferit, dar, la gust, pe total, nu sunt diferențe extraordinare. Da, condimentele poate că sunt mai savuroase, dar găsești kebab bun și în România, e ok. Îmi mai place foarte mult și molokhia, e un preparat tradițional iordanian pe care tatăl meu îl mai face prin casă. E ca un spanac verde, cu usturoi și orez și pui prăjit. Cartofii prăjiți îmi plac foarte mult…

Nu te cred!

Ba da! Anul trecut am pus zece kile pe mine, am fost la tata în Iordania, am mâncat foarte mult, am pus vreo 4 kilograme, și apoi am venit în România și iar am mâncat mult și, în total, am acumulat vreo 10 kilograme. Dacă mă întreabă cineva care e mâncarea mea preferată o să spun cartofii prăjiți.

Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva: „Iubitul meu arată ca un arab”

Pe partea amoroasă cum te prezinți?

Sunt foarte bine! Sunt într-o relație de șase ani. Mi-am găsit cel mai bun prieten și iubitul perfect.

E român?

Da, dar arată ca un arab și oamenii de pe Instagram îmi zic că pare arab. Se pare că am atras pe cineva care să arate ca un arab. Arată chiar mai arab decât tata, tata e foarte alb, e mai tuciuriu, așa, un pic. Sunt bine, pentru că mai am energia aia a tinereții, dar am și puțină maturitate încât să înțeleg și situațiile în care mă aflu. Înainte mă aruncam cu capul înainte, nu înțelegeam nimic, totul era o furtună. Acum sunt mai echilibrată.