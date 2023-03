Ce semn ești în zodiacul egiptean. Caracteristicile tale, în funcție de perioada în care te-ai născut

Știai că există zodiacul egiptean? Este unul dintre cele mai străvechi și este denumit și zodiacul zeilor. Îți prezentăm cele mai interesante caracteristici ale semnului tău, în funcție de perioada în care te-ai născut.

Ce zodie ești în zodiacul egiptean

Prima zodie este Nilul, iar perioadele celor născuți sub acest semn sunt: 1-7 ianuarie, 19-28 iunie și 1-7 septembrie. Dacă ai venit pe lumea în aceste intervale din an, probabil te vei recunoaște în următoarea descriere. Cei născuți sub protecția fluviului Nil sunt persoane liniștite, mereu gata să ofere soluții noi în rezolvarea conflictelor, însă unele pașnice.

Da, tu ești pacificatorul zodiacului egiptean! Ești o persoană extrem de optimistă, destul de energic mai ales în a doua jumătate a vieții. Până la maturitate, însă, ești nevoit să treci prin furcile caudine ale destinului. Cu răbdarea de care dai dovadă, reușești să însuflețești orice loc și să aduci lumină printre cei din jur. Ești compatibil cu zodiile Amon Ra și Seth!

Zodia Ra, Zeul Soare (8-21 ianuarie, 1-11 februarie, 18-26 noiembrie). Tu ești asemănătot, ca și caracteristici, Leului din zodiacul european. Ești pasionat de lux, de artă, ești creativ și vrei să fii mereu în centrul atenției.

Cei născuți sub semnul Geb, capabili să-și construiască propria lor lume

Cei veniți pe lume sub semnul Amon Ra sunt destul de vigilenți, pretențioși. Sunt acei oameni care nu se lasă duși cu zăhărelul, chiar dacă îți dau senzația că îi poți prosti pe față. Sunt foarte competitivi și înțelepți în construirea unor strategii imbatabile.

Zodia Mut. Zeița mamă, venerată și în Sudan (cuvântul „Mut” înseamnă mamă în limba egipteană antică – de aici, probabil, și denumirea în germană „Mutti”), este, în general, protectoare, receptivă, dar destul de timidă atunci când iese în societate.

sau 8-22 septembrie, ai o personalitate destul de puternică, dar care se ascunde în spatele unui zid al timidității. Lupți cu toate armele pentru oamenii pe care îi iubești și nu permiți nimănui să le facă rău. Așa ”mut” cum pari pentru unii, atunci când cineva încearcă să le facă rău celor dragi, te transformi într-o adevărată fiară pentru a-i apăra.

Zodia Geb (12-19 februarie, 20-31 august). Tu ești paznicul Pământului, Zeul vieții pe Pământ. În mitologia egipteană, Geb este fiul zeiței Tefnut și al zeului atmosferei Shu. Din punct de vedere astrologic, de identifici drept un visător incurabil, un om care sfidează regulile și realitatea.

Mulți ar putea spune că îți creezi propriul ecosistem pentru a face față lumii înconjurătoare, un univers doar al tău. O caracteristică negativă în ceea ce te privește este că stai prost cu nervii. Poți să devii ușor flegmatic, mai ales atunci când persoana cu care discuți se dovedește a fi neserioasă.

Zodia Isis, plină de vitalitate, dură cu trădătorii

Zodia Osiris – Zeul Vieții de Apoi și al Renașterii (1-10 martie, 27 noiembrie – 16 decembrie). Nu accepți foarte ușor dezamăgirile în viață și se spune că ești tare precum o stâncă. Mulți te pot caracteriza drept o persoană lipsită de empatie, ceea ce nu e chiar așa.

E adevărat, nu te sensibilizează foarte ușor dramele necunoscuților, însă dacă o persoană pe care o porți în suflet trece printr-o situație dificilă, nu rămâi indiferent.

Zodia Isis (11-31 martie, 18-29 octombrie, 19-31 decembrie). În mitologie este cunoscută ca zeița magiei, a căsătoriei, simbolul armoniei, în general. Dacă ești născut în datele scrise între paranteze află, ești cu siguranță o persoană aplecată spre frumos, spre dragoste, spre loialitate față de semeni.

Nu suporți trădarea și poți acționa destul de dur dacă îți este trădată încrederea. Ești o companie plină de viață și reușești să îi inspiri pe cei din jur, să le aduci zâmbetul pe buze mai ales în contextele complicate ale vieții lor.

Zodia Thoth (1-19 aprilie, 8-17 noiembrie). În cultura egipteană, Thoth era zeul aritmeticii, al lunii, al practicilor oculte și al gândirii raționale deopotrivă. Ca semn zodiacal, te definește perspicacitatea, spiritul justițiar, capacitatea de a analiza lucrurile în cel mai fin detaliu.

Ești o persoană care știe să își folosească particularitățile, iar felul în care comunici e demn de lăudat. Atunci când deschizi gura, toată lumea tace!

Zodia Horus: liderul absolut

Zodia Horus (14 aprilie – 8 mai, 12-19 august). Fiul lui Isis și al lui Osiris, este, de fapt, protectorului Egiptului. Din punct de vedere astrologic, se poate spune că ai un adevărat spirit regal. Ești un lider înnăscut, iar ceilalți te urmează peste tot. Ai o capacitate uriașă de a persuada.

Poți fi sensibil și infatuat în același timp, deschis spre noi orizonturi, însă păstrând lucrurile bune ale trecutului. Așadar, ești și modern, și conservator. Știi să folosești orice lucru, chiar și ceva ce pare învechit, de la obiecte la idei, pentru progres, pentru evoluție.

Zodia Anubis (9-27 mai, 29 iunie-13 iulie). În mitologia egipteană, Anubis, reprezentat de o ființă umană cu cap de câine sau șacal, era zeul mumificării și al purgatoriului.

În astrologie, dacă ești născut sub acest semn, te caracterizează căldura, echilibrul, răbdarea. Ai cea mai profundă gândire din toate semnele zodiacale. Contemplezi des la problemele pe care muritorii de rând nici nu și le pot imagina. Ești un adevărat filozof.

Zodia Seth (29 mai-18 iunie, 28 septembrie-2 octombrie). În cultura egipteană, acest zeu e zeul Infernului sau al deșertului. În astrologie, ești definit ca o persoană perfecționistă, perseverentă, greu de înduplecat și ascuțită la minte.

Cei născuți sub semnul Bastet pot fi buni profesori sau militanți pentru ecologie

Ești destul de dual în relațiile cu ceilalți, ba chiar se spune că ai multiple personalități, lucru care ți se pare firesc întrucât fiecare om e diferit și îți place să te mulezi după personalitatea individului cu care stai față în față, evident, păstrându-ți autenticitatea.

Zodia Bastet (14-28 iulie, 23-27 septembrie, 3-17 octombrie). În Egipt, Bastet era ocrotitoarea gravidelor și zeița fertilității. Din punct de vedere astrologic, dacă ai venit pe lume în zilele enumerate din iulie, septembrie sau octombrie, se spune că ai un al șaselea simț, ba chiar puterea de clarviziune.

Poți să devii un foarte bun pedagog sau preot și, de asemenea, ești apropiat de natură. Ai o mare grijă față de mediul înconjurător și iubești foarte mult animalele. În relațiile cu ceilalți, ești destul de reticent la început, dar pe măsură ce te deschizi, ești o adevărată cutie cu surprize. Tot timpul e ceva de învățat de la tine.

Zodia Sekhmet (29 iulie-11 august, 30 octombrie-7 noiembrie). Protectoarea faraonului și a Egiptului de Sus, o adevărată zeiță războinică, Sekhmet e reprezentată ca o femeie cu cap de leu.

te definește cinstea și onoarea, iar pentru demnitatea ta ești în stare de orice. Devii impulsiv când ești mințit sau păcălit de alții, greu de abordat când crezi cu tărie în ceva. În dragoste, nu accepți sub nicio formă infidelitatea.