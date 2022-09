Ce semnale secrete folosea Regina Elisabeta pentru a comunica cu personalul ei. Cum se ajuta de poșetă pentru a transmite unele lucruri

Regina Elisabeta a II-a folosea semnale secrete pentru a comunica cu personalul ei, folosindu-se de poșetă. Experții regali au explicat cum transmitea aceste mesaje staff-ului.

Ce semnale secrete folosea Regina Elisabeta pentru a comunica cu personalul ei

Regina Elisabeta a II-a , în ținutele sale colorate, asortate cu o pălărie.

Indiferent de ocazie sau de ținuta cu care se afișa, suverana avea întotdeauna la braț una dintre gențile sale celebre. Acestea nu aveau doar scopul de a se asorta cu ținuta.

De-a lungul timpului, regina s-a întâlnit cu numeroși oameni celebri și importanți. Astfel, Majestatea Sa a găsit o modalitate discretă, dar și foarte inventivă de a pune capăt conversațiilor.

Puțini știu că Regina Elisabeta se folosea de poșete pentru a “comunica” cu personalul ei. Suverana transmitea mesaje secrete atunci când dorea să încheie o conversație.

Autoarea și comentatoarea Kristen Meinzer a împărtășit aceste informații despre regină în cadrul podcast-ului .

Conform acesteia, dacă Regina Elisabeta își schimba poșeta de la un braț la altul, ea le transmitea angajaților săi că dorea ca cineva să intervină și să întrerupă conversația.

Atunci când voia să exprime faptul că nu se bucură de conversația cu interlocutorul său, regina își punea genata pe jos.

Conform istoricului regal Hugo Vickers, regina învârtea un inel pe deget pentru a transmite un mesaj similar, după cum a declarat acesta pentru People, în 2011.

În cazul în care suverana își așeza geanta pe masă, aceasta transmitea faptul că își dorea să plece de la cina la care se afla și că avea nevoie ca aceasta să se încheie în următoarele cinci minute.

De asemenea, atunci când primea musafiri la Palatul Buckingham, regina avea la îndemână o sonerie secretă. Prin intermediul acesteia, suverana transmitea faptul că era timpul ca oaspeții să plece.

Ce obișnuia să aibă în geantă Regina Elisabeta

Suverana avea mereu în geantă ochelarii, dar și nuanța de ruj aleasă pentru ziua respectivă.

În 2012, un biograf regal a dezvăluit că purta în geantă o oglindă, dar și o bancnotă de 5 sau 10 lire sterline pentru a le dona la biserică duminica.

Mai mult, regina ar fi avut întotdeauna la ea un cârlig portabil pe care îl folosea pentru a-și agăța poșeta oriunde mergea, după cum a scris Sally Bedell Smith în cartea “Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne”.

În general, suverana era văzută cu o geantă a producătorului Launer London. Regina ar fi devenit fan al acestui producător de genți de lux la finalul anilor ’50, după ce Regina Mamă Elisabeta i-a achiziționat una.

Brandul deține Mandatul Regal încă din 1968. Regina Elisabeta a fost adesea surprinsă purtând modele din piele mată și neagră de-a lungul timpului. Se spune că ar fi deținut peste 200 de poșete aparținând acestui brand.

Gențile erau special create pentru Majestatea Sa. Acestea aveau mânerele mai lungi decât în mod normal. În acest fel, suveranei îi era mai ușor să dea mâna cu oamenii cu care se întâlnea.