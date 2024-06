Ce semnifică o sticlă de apă pe capota unei mașini? Puțini s-ar fi așteptat

Ți s-a întâmplat vreodată să găsești pusă pe capota unei mașini o sticlă de apă? Dacă răspunsul este afirmativ, cu siguranță te-ai întrebat și ce ar putea însemna. Sunt mai multe explicații, de care trebuie să ții neapărat cont.

Ce înseamnă o sticlă de apă pe capota unui autovehicul

De-a lungul timpului, Totodată, pe cât de enigmatice, pe atât de utile ca lecții de viață. Așa este și cu sticla de apă pusă pe capota unui autovehicul.

La prima vedere, poate părea că proprietarul mașinii și-a lăsat sticla din neatenție, pe capota autovehiculului. De asemenea, apare întrebarea referitoare la o parcare greșită a șoferului și tragerea unui semnal de alarmă.

Este binecunoscut că imaginația noastră, a oamenilor, poate depăși orice limită adesea. Aflați că sticla pusă astfel poate reprezenta o modalitate de a anunța vânzarea mașinii. Practica provine din perioada anilor 50, din Argentina.

Pentru a evita taxele solicitate de stat, argentinienii încă s-ar mai ține de astfel de tactici misterioase și recunoscute mai degrabă de americanii latini. Un turist din Europa, de exemplu, nu și-ar da seama despre așa ceva.

Apa pe capota mașinii poate fi și un semnal de alarmă

Pe lângă toate acestea, I s-a întâmplat unei femei din SUA, în 2022. A devenit viral cazul său, pe TikTok, unde a relatat că a mers la cumpărături într-un supermarket și un bărbat a început să o urmărească. Pentru a-i atrage și mai mult atenția, el i-a pus pe capota mașinii o sticlă cu apă.

”Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la(…) și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă.

L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească. S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru.(…)

Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a detaliat Hayley West pe TikTok.