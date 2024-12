Ce semnificație are ziua în care a murit actorul Mircea Diaconu. Silviu Biriș a dezvăluit ce praznic a avut loc

Silviu Biriș, cunoscut pentru faptul că a terminat Teologia în urmă cu ceva vreme, a spus ce semnificație are ziua în care a murit actorul Mircea Diaconu. Artistul a dezvăluit ce praznic a avut loc pe data de 14 decembrie 2024.

Mircea Diaconu a trecut la cele veșnice într-o zi importantă

Mircea Diaconu în urma unei boli nemiloase, sâmbătă, 14 decembrie 2024. Regretatul actor era internat într-un spital din Capitală atunci când a trecut la cele veșnice cu puțin timp înainte de ziua sa de naștere.

Fostul manager al Teatrului Nottara din București a plecat dintre noi într-o zi de o importanță deosebită pentru credincioși. Silviu Biriș a dezvăluit ce praznic a avut loc în ziua în care amicul său de breaslă a murit.

Pe 14 decembrie creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Filimon, ocrotitorul făcătorilor de spectacole. Tot atunci calendarul ortodox ne arată că sunt pomeniți Sfinții Mucenici Tirs, Calinic și Apolonie.

„Data morții sale este o zi foarte importantă, pentru breasla actorilor, e praznicul Sfântului mucenic Filimon, ocrotitorul făcătorilor de spectacole. Nimic nu este întâmplător în viața asta”, a spus actorul despre moartea regretatului Mircea Diaconu, pentru .

Cine a fost Sfântul Mucenic Filimon

Sinaxarul ne amintește că „de credință elin și cu meșteșugul comediant”, Sfântul Mucenic Filimon a primit botezul creștin și a fost martirizat în timpul împăratului Dioclețian. Potrivit , a fost numit comediantul păgân al cetății Tebaidei Egiptului.

Mucenicul pomenit în ziua în care a murit Mircea Diaconu a fost de acord să îmbrace hainele unui creștin numit Apolonie. Ulterior, a dus jertfa idolilor în locul acestuia ca să scape de persecuția păgânilor, dar odată ce a îmbrăcat aceste straie în sufletul său a pătruns dragostea pentru Hristos.

Așa mucenicul a devenit creștin, dându-și viața mai apoi pentru credința creștină. Datorită meseriei sale Sfântul Filimon a fost ales ocrotitorul actorilor, aspect care a fost evidențiat inclusiv de Silviu Biriș.

„Cu Mircea Diaconu am interacționat, de multe ori, în profesia noastră. Am călătorit în multe turnee, în țară și străinătate. Am jucat ani mulți, alături de soția lui, doamna Diana Lupescu și în regia ei.

Era un actor iubit și stimat, peste tot unde mergea, și faptul că eram în compania domniei sale ne onora și este adevărat ne deschidea și multe uși. Da, peste toate, Mircea Diaconu era și un om de acțiune gospodar și întreprinzător.

Una dintre marile sale creații teatrale a fost în regia lui Victor Ion Frunză, în anii 90 spectacolul „Ghetou’. Acolo am avut bucuria să îl întâlnesc pentru prima dată îndeaproape. M-a cucerit cu modestia și cu dragostea pe care o avea față de noi actori tineri”, a mai spus Silviu Biriș, pentru aceeași sursă.