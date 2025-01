Ce semnificație au, de fapt, simbolurile de pe eticheta hainelor. Puțini știu ce înseamnă și așa își strică îmbrăcămintea și mașina de spălat

Putem să mințim sau putem să fim cât se poate de sinceri cu noi atunci când discutăm despre acest subiect. Adevărul este că puțini oameni acordă atenție simbolurilor de pe etichetele hainelor. Iar acest lucru poate duce la deteriorarea rapidă a îmbrăcămintei sau chiar la defectarea mașinii de spălat. Află ce înseamnă fiecare simbol și cum să le folosești corect pentru a-ți menține hainele impecabile mai mult timp.

De ce sunt importante etichetele hainelor

Etichetele hainelor sunt esențiale pentru a înțelege cum să speli, să usuci și să calci fiecare articol. Acestea conțin instrucțiuni precise care, dacă sunt respectate, pot prelungi durata de viață a hainelor tale și pot preveni accidentele casnice, cum ar fi micșorarea sau decolorarea.

Dacă ne raportăm la simbolurile principale atunci acestea n-ar trebui să ne dea mari bătăi de cap. Sunt la fel pe aproape toate tipurile de mașină de spălat li împart metodele și etapele spălării.

Bazin: spălare cu apă

Cerc: Curăţare chimicăâ

Triunghi: Înălbire

Pătrat: Uscare

Fier: Călcare

Simbourile pentru spălarea cu apă

Bazin cu X: nu spălaţi în apă.

Bazin:spălat de mână şi la maşina de spălat

Bazin+linie: linia indică spălarea la viteză scăzută, cu programe blânde (clătiţi la temperatură scăzută şi stoarcere scurtă).

Bazin cu mână: spălare de mână, clătire normală şi stoarcere blândă.

Bazin + N°: spălaţi la maşina de spălat, numărul indică termperatura maximă a apei

Simboluri pentru curățarea chimică

Cerc cu X: Curăţarea chimică nu este permisă

Cerc: Curăţare chimică cu toate tipurile de solvent

Cerc + linie: Spălare cu atenţie, posibilitate de “a intra la apă”.

Cerc + A: Spălare cu toţi solvenţii în uz.

Cerc + F: Spălare cu hidrocarburi şi triclortrifluoretan.

Cerc + P: Spălare cu percloretilenă, solvenţi cloruraţi şi benzină grea.

Cerc + P + linie, la fel ca mai sus, dar cu precauţii pentru spălare.

Simbolurile pentru înălbire

Triunghi cu X: nu folosiţi înălbitor

Triunghi: îmbrăcăminte care se poate albi cu orice înălbitor

Triunghi + Cl: îmbăcăminte care se poate albi cu produse pe bază de clor.

Simboluri pentru uscare

Pătrat: haine ce pot fi uscate în uscător.

Pătrat tăiat: haine ce nu pot fi uscate în uscător.

Simboluri pentru călcare

Fier: hainele pot fi călcate.

Fier + 1 punct: temperatură maximă de 110° C, de preferat fără abur.

Fier + 2 puncte: temperatură maximă de 150° C.

Fier + 3 puncte: temperatură maximă de 200° C.

Fier tăiat: a nu se călca

Cum să alegi programul corect de spălare

În funcție de simbolurile de pe etichetă, programele mașinii de spălat pot fi ajustate astfel:

Fără linii sub bazin: Hainele pot fi spălate la viteză maximă.

O linie sub bazin: Alege un program pentru sintetice, cu acțiune mecanică redusă.

Două linii sub bazin: Optează pentru programul de lână, cu viteze și temperaturi reduse.

Greșeli comune care îți pot strica hainele și mașina de spălat

Ignorarea simbolurilor, ceea ce poate duce la spălarea hainelor delicate la temperaturi ridicate, temperaturi care le poate deforma sau micșora. De asemenea, poate fi vorba despre sscarea incorectă, adică atunci când materialele precum lâna trebuie uscate întinse, nu atârnate, pentru a preveni deformarea.

Și ultima, dar nu cea din urmă, stoarcerea excesivă. Puțini știu că aceasta poate afecta țesăturile delicate și, într-un final, poate duce la aruncarea produsului.

