Ce semnificație au noile tatuaje pe care Gabriela Prisăcariu și le-a făcut. Soția lui Dani Oțil a fost cât se poate de sinceră: ”Unul este pe mână”

Ce au, în realitate, noile tatuajele pe care Gabriela Prisăcariu și le-a făcut în urmă cu ceva vreme. Soția lui Dani Oțil a fost cât se poate de sinceră și a vorbit despre operele de artă pe care le are pe corp.

Ce reprezintă tatuajele imprimate de pielea partenerei lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a dat cărțile pe față și a făcut publice mai multe informații despre pe care și le-a „desenat” pe pielea de-a lungul timpului. Recent, și-a făcut două astfel de capodopere, ambele având legătură cu familia sa.

Frumoasa blondină a ales să-și păstreze amintirile pe corp, dovadă că a mers în salonul de tatuaje unde a optat pentru două opere de artă. Una dintre acestea este pe mână și este dedicată fiului său și a lui Dani Oțil, Tiago.

Cel de-al doilea tatuaj are legătură cu iubirea pe care i-o poartă partenerului de viață. Modelul a ales să imprime inițiala prezentatorului de la Antena 1, însă fără a oferi prea multe detalii despre locul unde se află acesta. În plus, mai are și mesajul Always&Forever (Întotdeauna & Pentru totdeauna).

„Am două tatuaje noi. Unul este pe mână, scrie Tiago și celălalt este mai ascuns, este inițiala lui Dani.

Aveam deja un tatuaj care reprezintă ceva pentru mine și bineînțeles că voiam să am și toate evenimentele importante din viața mea și atunci de asta am scris numele lui Tiago și inițiala lui Dani”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru .

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, unul dintre cuplurile solide din showbiz

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au o relație frumoasă, care durează de câțiva ani buni. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare ale matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, unde blondina prezenta o rochie de mireasă.

Relația lor a evoluat rapid în ciuda faptului că între ei este o diferență de vârstă de 12 ani, modelul fiind mai mic decât renumitul prezentator de la Antena 1. Cei doi și-au unit destinele în urmă cu mai bine de 3 ani când vedeta era însărcinată cu fiul său.

Ulterior, au făcut cununia religioasă și de atunci sunt în centrul atenției. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil nu ascund faptul că au un mariaj în care există și certuri, nu doar momente frumoase și vacanțe de poveste.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată”, spunea la un moment gazda show-ului Power Couple, pentru .