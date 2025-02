Ce semnificație au simbolurile biblice pe pieptul avocatului care l-a însoțit pe Călin Georgescu la audieri. Au legătură cu Învierea și Apocalipsa

Bogdan Petre, avocatul lui Călin Georgescu de la Parchetul General, a purtat la audieri un sacou, pe reverul căruia se aflau plasate două insigne cu același text, în limba latină. Ținuta era completată de o cravată de culoare roșie și o pereche de ochelari de soare fumurii.

Avocatul Bogdan Petre l-a reprezentat și pe ginerele lui Nicolae Ceaușescu

Apariția avocatului Bogdan Petre a fost una mai degrabă inedită. Nu doar prin outfit ci și prin faptul că acesta era cunoscut ca fiind omul care a cerut , la solicitarea lui Mircea Oprea, fostul ginere al dictatorului.

„Sunt unul dintre avocaţii domnului Călin Georgescu. Îl cunosc de un an de zile. Avem un contract, l-am mai reprezentat pe anumite speţe”, a declarat Bogdan Petre, potrivit .

La Parchetul General a mai fost prezentă și . Aceasta a declarat pentru FANATIK că nu a fost lăsată să intre la audieri, așa că a plecat mai devreme acasă.

Expresia ”Pax Vobis”, folosită de Isus când s-a întors în Ierusalim

FANATIK a aflat că însemnele purtate de avocatul lui Călin Georgescu provin din limba latină și au o semnificație biblică. Expresia ”Pax Vobis” se traduce prin ”Pace vouă” și apare în Evanghelia după Luca, unde se povestește că Isus, reîntors la Ierusalim, a rostit aceste cuvinte apostolilor săi în prima zi de Paște.

Este momentul în care Isus se întoarce în mijlocul apostolilor, după Înviere, iar aceștia îl privesc ”plini de frică și de spaimă”, crezând că este un duh.

”Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-ar nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu”, le-a spus Isus apostolilor (conform bible.com).

Evanghelia după Luca este a treia Evanghelie recunoscută de Biserica Canonică, și cea mai mare dintre cele patru manuscrise (cele mai multe versete).

Cât costă ochelarii de soare purtați de avocatul lui Călin Georgescu

Celelalte două simboluri care se regăsesc pe pieptul avocatului lui Călin Georgescu sunt Alpha și Omega, prima și ultima literă din alfabetul grecesc clasic. Această pereche de litere reprezintă simboluri creștine care fac referire la Dumnezeu și Hristos.

De multe ori, cele două litere sunt folosite în combinație cu alte simboluri creștine.

În Biblie, expresia ”Alpha și Omega” apare de patru ori în Noul Testament, mai exact în Apocalipsă. ”Apoi a zis. S-a isprăvit! Eu sunt Alpha și Omega, Începutul și Sfâșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul Apei vieții”, este unul dintre versete (Apocalipsa 21:6).

Ochelarii de soare purtați de Bogdan Petre sunt realizați de brandul Cazal, ai cărui model ediție limitată ”Gold in Metal” (varianta cu ramă aurită) se vinde cu prețuri cuprinse între 700 și 1.000 de dolari.

Bogdan Petre este avocat definitiv, membru al Baroului București din 15 decembrie 2000. El este din Constanța și a absolvit un master la Universitatea Ecologică, în 2005. În prezent, este avocat coordonator la SCPA Petre & Asociații.

Avocatul lui Călin Georgescu susține că ”s-a confruntat cu moartea”, în urmă cu 9 ani

Bogdan Petre se recomandă drept avocat, antreprenor, sportiv și lider al echipei Machine Man, potrivit prezentării pe site-ul Universității Politehnice București, în cadrul proiectului ”Întreabă un antreprenor”.

„Ma numesc Bogdan Petre, sunt avocat pionier în domeniul meu si un om care a suferit o transformare radicală în viață în anul 2016, atunci când am fost confruntat cu moartea. De la un stil de viață sedentar și o greutate de aproape 140 kg, am reușit să am o viata de sportiv care practica parasutismul de performanță.

De la momentul în care am luat decizia de a-mi schimba viața, totul a devenit o provocare pentru mine, stabilindu-mi obiective pe care le-am atins cu succes. Nu doar că am devenit proprietarul celui mai mare balon cu aer cald din România, dar am realizat și o serie de recorduri unice, inovând conceptul de activări pe o platformă suspendată sub nacela balonului.

Am trecut printr-un adevărat proces de renaștere și am învățat cât de mult se poate realiza prin determinare și perseverență. Experiența mea în domeniul juridic mă face un avocat cu o abordare strategică și analitică în afaceri. Cu toate acestea, pasiunea mea pentru sport m-a transformat într-un antreprenor entuziast și inovator. Am dezvoltat conceptul de activări pe o platformă suspendată sub nacela balonului, aducând unicitate și senzațional în industria sportului și divertismentului”, a povestit Bogdan Petre, potrivit sursei citate.

Pe contul personal de Facebook, Bogdan Petre a ales ca motto un alt citat în limba latină: ”Per Aspera Ad Astra”, care aparține tragediei ”Hercule furios”, de Seneca. Expresia se poate traduce prin ”Pe căi anevoioase, către stele”.