Ce serial controversat urmărea Regina Elisabeta: “Ştiu că prinţul Phillip nu a făcut-o”

Regina Elisabeta a II-a obișnuia să urmărească un serial controversat, însă soțul său, Prințul Philip, nu a făcut acest lucru.

Este vorba despre , care în prezent are patru sezoane disponibile pe platforma de streaming, urmând să apară și cel de-al cincilea în noiembrie 2022.

Încă de la premiera serialului, în 2016, abonații au fost încântați de povestea familiei regale, care începe de la căsătoria Reginei Elisabeta cu Prințul Philip, în 1947.

Matt Smith este cel care a jucat rolul ducelui de Edinburgh în tinerețe, în primele două sezoane ale serialului.

Actorul, care în prezent interpretează rolul Prințului Daemon Targaryen în serialul House of the Dragon de pe HBO, a fost întrebat, în cadrul unui interviu, dacă vreun membru al familiei regale a urmărit până acum The Crown.

Matt Smith a spus că însăși Regina Elisabeta era o fană a celebrului serial. Suverana obișnuia să-l urmărească cu ajutorul unui proiector, însă Prințul Philip nu i s-a alăturat niciodată în acele momente.

“Am auzit că Regina obișnuia să-l urmărească cu ajutorul unui proiector duminică seara. Știu că Philip nu a făcut-o.”, a declarat Matt Smith în emisiunea .

Mai mult, actorul l-a întâlnit pe Prințul Harry. Soțul lui Meghan Markle l-a numit “bunic” pe Matt Smith, întrucât acesta a interpretat rolul Prințului Philip.

Întrebat de unde a aflat aceste detalii, Matt a explicat că un prieten de-ai săi i-a pus aceeași întrebare soțului Reginei Elisabeta, decedat în aprilie 2021, atunci când s-a așezat lângă el la o cină.

“Prietenul meu nu a putut rezista până la sfârșitul mesei și a pus marea întrebare: ‘Philip, trebuie să întreb, te-ai uitat la The Crown?’

Prințul s-a întors spre el și i-a spus răspicat: ‘Nu fi ridicol’”, a mai povestit Matt Smith.

Ce se întâmplă cu sezonul 6 The Crown după moartea Reginei Elisabeta

, iar producătorii serialului The Crown au luat o decizie importantă în legătură cu sezonul 6.

În ceea ce privește sezonul 5, acesta urmează să apară în noiembrie. Filmările pentru sezonul 6, care va fi și ultimul, nu s-au terminat.

Realizatorii serialului în semn de respect pentru suverană.

“The Crown este ca o scrisoare de dragoste față de Regină. Nu am nimic de adăugat acum, doar tăcere și respect.

Sper să oprim filmările pentru o perioadă din respect pentru Majestatea Sa.”, a declarat Peter Morgan, producătorul executiv al serialului, potrivit People.

Serialul a avut premiera în 2016 și a câștigat 16 premii Emmy de-a lungul timpului.

Sezonul 6 va prezenta inclusiv moartea Prințesei Diana, din 1997, dar și alte evenimente importante din anii ’90.

Actrița Imelda Staunton este cea care va interpreta rolul Reginei Elisabeta în sezoanele 5 și 6. Până acum, Claire Foy și Olivia Colman au intrat în pielea suveranei în sezoanele 1 și 2, respectiv 3 și 4.