Ce sfat a primit Edi Iordănescu în negocierile cu Gigi Becali și FCSB: „Au fost multe contre”

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Înainte de a deveni selecționerul României în 2022, Edi Iordănescu (48 de ani) a avut un scurt mandat pe banca FCSB-ului, însă a părăsit echipa din cauza unui dezacord cu patronul Gigi Becali (68 de ani). Tehnicianul care este liber de contract în acest moment a vorbit despre negocierile purtate cu patronul FCSB-ului înainte de a prelua echipa și a dezvăluit ce sfat a primit din partea tatălui său, Anghel Iordănescu.

Ce sfat a primit Edi Iordănescu de la tatăl său când negocia cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB

Anghel Iordănescu i-a recomandat fiului său să fie deschis în negocierile cu Gigi Becali și FCSB. „Nu pot să spun un sfat anume… pot să spun că tatăl meu l-a privit mereu cu respect pe patronul FCSB-ului, chiar dacă au fost multe contre între ei, chiar dacă au fost lucruri pe care le-au văzut diferit. Dar, în același timp, i-a purtat și cred că îi poartă respect în continuare.

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Dacă a fost o recomandare, a fost să am deschidere și cred că am avut. După multe insistențe, după multe tentative, am ajuns în final să merg să lucrez pentru FCSB, dar, din păcate, mandatul meu nu a fost așa cum mi-aș fi dorit ca durată. Ca rezultate… cine își aduce aminte, am plecat după opt victorii și un rezultat de egalitate”, a spus Edi Iordănescu, conform . .

Edi Iordănescu, dezvăluiri despre relația cu Gigi Becali

Edi Iordănescu a dezvăluit că a avut o relație bună în primă fază cu Gigi Becali, înainte ca patronul FCSB-ului să intervină în aspectele tactice ale echipei. „Primele două luni, fantastic! Pentru că tot ce a promis a respectat. Ulterior, și-a pierdut puțin răbdarea. În final… eu înțeleg că, în orice domeniu, cine plătește e normal să aibă cuvântul final.

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Dar, la fel ca în orice domeniu, există o ierarhie, dar există și responsabilități. Și cred că un antrenor, atunci când nu are responsabilitatea totală și nu are decizia din punct de vedere tehnic în mâini, nu mai poate să livreze ce se așteaptă. Și nu mai are de ce să își asume responsabilități”, a afirmat tehnicianul. Edi Iordănescu este liber de contract din octombrie 2025, după despărțirea de Legia Varșovia. În această vară, , care a fost preluată mai apoi de fostul tehnician al FCSB-ului, Elias Charalambous.