Ce sfat a primit Emma Răducanu înaintea unui posibil meci cu Simona Halep la Indian Wells: “Cel mai bun lucru”

Succesul de la US Open a rămas în urmă pentru Emma Răducanu, iar acum urmează turneul de la Indian Wells. Britanica şi-a aflat parcursul spre un nou trofeu, iar în turul 3 ar putea să aibă loc un duel de gală cu Simona Halep.

Înainte de debutul la Indian Wells, unde a primit un wild-card, Emma Răducanu a vorbit în premieră. Sportiva de 18 ani a dezvăluit ce sfat a primit şi a anunţat de ce nu a ales încă un antrenor permanent.

Sfatul primit de Emma Răducanu înaintea unui posibil meci cu Simona Halep la Indian Wells

“Continuă să te distrezi, e cel mai important lucru”, a răspuns Emma Răducanu atunci când a fost întrebat ce sfat a primit de când a surprins întreaga lume şi a câştigat US Open.

“Am multă încredere în acest moment. Chiar dacă sunt foarte tânără, am deja ceva experienţă şi, până la urmă, pe teren eşti singur. Tu trebuie să fii antrenorul tău pe teren”, a spus Emma Răducanu, chestionată despre viitorul antrenor permanent.

După ce a decis să renunţe la colaborarea cu Andrew Richardson, . Astfel, sportiva de 18 ani va fi pregătită de Jeremy Bates, tehnician din cadrul Federaţiei Britanice de Tenis.

“Sunt concentrată pe jocul şi antrenamentele mele”

Succesul de la US Open i-a adus o mare popularitate, iar la revenirea în Marea Britanie a fost asaltată cu zeci de invitaţii. Emma Răducanu a acceptat, printre altele, , ultimul al seriei cu celebrul spion James Bond.

“Au fost trei săptămâni foarte tari. Am experimentat lucruri de care nu aş fi avut parte. Am primit foarte multe invitaţi şi m-am simţit frumos cu atâtea mesaje frumoase, dar nu am fost acaparată total de asta.

Sunt concentrată pe jocul şi antrenamentele mele. Am revenit imediat pe teren, iar acum mă gândesc şi mă pregătesc pentru acest turneu şi pentru următoarele competiţii”, a mai explicat Emma Răducanu.

Ce adversară poate avea Emma Răducanu în turul 2 de la Indian Wells

Emma Răducanu este cap de serie numărul 17 la Indian Wells, astfel că are liber în turul 1. Britanica va intra în turul 2, unde se va duela cu jucătoarea care va câştiga meciul dintre Maria Camila Osorio Serrano (Columbia) şi Aliaksandra Sasnovich (Belarus).

În turul 3, Emma Răducanu ar putea s-o întâlnească pe Simona Halep. Românca ar trebui să treacă de Marta Kostyuk (Ucraina) sau Zhang Shuai (China). La Indian Wells, Halep este cap de serie numărul 11.

Cum ambele intră din turul 2, Simona Halep şi Emma Răducanu şi-au asigurat deja un cec în valoare de 29.045 de dolari. Calificarea în turul 3 este premiată cu 51.895 de dolari, în timp ce un succes final aduce 1.209.730 de dolari.