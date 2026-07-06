Ce sfat i-a dat Cristiano Ronaldo unui adversar direct. Portughezul a fost cât se poate de sincer

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi de faza sferturilor de finală. Capul de afiș al optimilor este fără doar și poate duelul dintre Portugalia și Spania, iar Cristiano Ronaldo a prefațat duelul cu reprezentativa iberică.

Cristiano Ronaldo, încrezător înainte de Portugalia – Spania

, Cristiano Ronaldo a fost întrebat despre starul Lamine Yamal, iar lusitanul a dat dovadă de sinceritate și a transmis că îi prevede un viitor strălucit. Deși , CR7 era încrezător că atât el, cât și colegii săi pot învinge.

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„Lamine Yamal are un viitor strălucit. Se descurcă foarte bine, iar viitorul său va fi unul extraordinar. Însă eu privesc întotdeauna Spania ca pe o echipă, iar ea joacă foarte bine.

Spania are mult talent, nu poate fi individualizat. Spania are generații foarte bune. Sunt întotdeauna candidați pentru orice. Trebuie să avem credință și curaj pentru a învinge Spania”, a declarat Cristiano Ronaldo înainte de Portugalia – Spania, conform .

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Sfatul oferit de CR7 pentru Lamine Yamal

Starul din atacul Portugaliei a ținut să îi ofere un sfat mult mai tânărului Lamine Yamal: să nu pună la suflet criticile din exterior. Cristiano Ronaldo l-a atenționat pe jucătorul Spaniei că trebuie să se înconjoare cu oameni care îl iubesc și îi vor binele, nu cu persoane care îi doresc doar banii.

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„Cu cât ești mai bine pregătit, cu atât ai șanse mai mari să ai o carieră lungă. Dacă pui la suflet criticile, ești pierdut. Există critici constructive și există critici care urmăresc doar să te distrugă. Vă înțeleg, însă, în cazul lui, trebuie să se obișnuiască dacă își dorește o carieră de durată.

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De asemenea, trebuie să se concentreze pe oamenii care îl iubesc. Trebuie să îi prețuiești pe cei care îți vor binele și să ai pasiune pentru ceea ce faci. Sunt și zile în care nu ai chef, dar asta face parte din meseria noastră”, a mai spus CR7 înainte de duelul din optimi.