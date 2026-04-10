Ce sfat i-a dat Gigi Becali lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK trebuie să facă neapărat așa ceva pentru a-i ajuta sufletul lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu și nu a stat o clipă pe gânduri. În fața presei a ținut să-i transmită un mesaj lui Răzvan Lucescu, fiul regretatului antrenor. Acesta i-a explicat omului care o conduce pe PAOK Salonic că trebuie să îndeplinească mai multe lucruri acum pentru a-i ajuta sufletul tatălui său să se ridice.

Gigi Becali, sfaturi prețioase pentru Răzvan Lucescu

Cunosut pentru apropierea sa față de biserică, Gigi Becali vrea să aibă neapărat o discuție cu Răzvan Lucescu în care îl va învăța cum să-l prețuiască mai bine pe tatăl său. ”Ca dovadă că toată lumea, oameni străini, ai văzut cum s-au oprit, comemorare peste tot. Acum e momentul pe care nimeni nu l-a spus și îl spun eu acum.

El a spus: ‘Am văzut, Răzvan n-a avut nevoie să se ocupe numai de fotbal, am avut eu grijă să-i rezolv eu toate’. Acum o să vorbesc cu Răzvan și o să-i spun: ‘Răzvane, toate camerele și toată lumea, toate stadioanele, nimeni nu te poate ajuta acum’. Acum, numai el poate să-l ajute”, și-a început Gigi Becali discursul

Ce trebuie să facă Răzvan Lucescu în perioada imediat următoare

Patronul FCSB crede că Răzvan Lucescu trebuie să fie foarte darnic pentru ca sufletul lui Mircea Lucescu să se ridice în Rai. Antrenorul lui PAOK nu trebuie stea deloc pe gânduri

„Trece acum un cerșetor, îi dai 100 de lei și îi spui ‘pentru nea Mircea’, cu asta l-ai ajutat. E prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Acum trebuie să-și intre Răzvan în rol. Eu o să-i spun ce trebuie să facă. Acum își intră el în rol, Răzvan. O să-i spun ce trebuie să facă ca să poată să-l ridice cât de cât”, a mai zis Gigi Becali

Gigi Becali, apropiere de biserică

De-a lungul timpului Gigi Becali a făcut donații de milioane de dolari pentru biserică. . Nu e singura faptă bună făcută de latifundiarul din Pipera. Mai mereu însoțit de călugări și preoți, Gigi Becali .

”A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte.

Inclusiv unde stau eu, la chilia la Gemeni, a costat mai mult de 1 milion. Prețurile sunt foarte mari să cari piatră, sunt duble ca să ajungi. Gigi Becali, după toți domnitorii români, este cel mai bine văzut om. Când merge la înmormântări, sunt pusnici, sunt sfinți, eu cred că îi cunoaște pe toți. Foarte apreciați. Spun că va fi un sfânt, la cât bine a făcut în muntele Athos, rămâne în istorie. Că român, el a făcut cel mai mult”, a spus Adrian Ilie, la FANATIK.