Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet

Gigi Becali este extrem de popular. Dincolo de fotbal, o mulțime de adolescenți și nu numai îl admiră pe patronul FCSB. Iar când au loc întâlniri neașteptate, acesta nu păstrează deloc distanța.

Gigi Becali, sfat neașteptat pentru un adolescent

Și iată că un clip a devenit viral pe TikTok, iar Gigi Becali e în centrul atenției. Patronul FCSB s-a întâlnit cu un puști pe stradă, iar mai departe, acesta a publicat imaginile pe internet.

Adolescentul i-a cerut un sfat miliardarului și a scos și telefonul și l-a filmat în timp ce îi vorbea. Evident, Gigi Becali a acceptat provocarea. Acesta l-a îndemnat pe puști să urmeze calea credinței.

„Biserică, credință, Hristos”, i-a spus Gigi Becali tânărului care i-a cerut un sfat de viață. Videoclipul a ajuns pe TikTok și a adunat sute de comentarii, dar și zeci de mii de aprecieri în timp record.

Cum a fost surprins miliardarul recent

Amintim că recent, Gigi Becali a fost surprins și făcând un gest neașteptat pentru un curier. În urmă cu câteva săptămâni, patronul FCSB a fost oprit de mai mulți admiratori pe stradă.

Acesta a făcut selfie-uri, glume și evident, a transmis și câteva vorbe bune tuturor celor care i-au stat în drum. Ulterior, cancan.ro l-a surprins pe miliardar ieșind de la un magazin, iar mai apoi mergând spre mașină.

Acolo îl aștepta un livrator Glovo și omul său de bază. Iar pentru livrator a fost ziua norocoasă.

Cine ar putea fi noul primar al Capitalei, în opinia patronului FCSB

Menționăm că recent, Gigi Becali a vorbit și despre alegerile pentru primăria Capitalei. Totodată, al e explicat și cum a ajuns la această concluzie.

În opinia lui, Băluță are carismă, iar alegătorii au observat cu siguranță asta de la aparițiile sale televizate. Alți candidați în schimb nu s-au putut remarca în acest fel, a mai completat miliardarul.

„Câştigă Băluţă, fără drept de apel! Aici este o chestiune de percepţie. Când eşti în campanie oamenii te văd la televizor. Iar în campanie se vede puţin nobleţea, se vede dacă ai carismă. Astea se văd la televizor.

Oamenii care te-au văzut în piaţă, ăia te votează, dar ei nu sunt decât vreo 30. Contează în primul rând cine te vede la televizor că eşti în piaţă. Şi, dacă ai o faţă convingătoare, înseamnă că o să câştigi. Dacă ai faţă de cerşetor, oamenii te văd”, este opinia lui Gigi Becali.