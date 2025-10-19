Sport

Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga! Mesaj direct către Becali, Varga sau Rotaru: „Nu cred că m-ar asculta”

Acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a fost întrebat ce recomandare le-ar face celorlalți patroni din SuperLiga și nu a ezitat să dea răspunsul imediat.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 14:39
Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga. Patronul Rapidului, mesaj pentru omologii de la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Omul de afaceri, care este implicat activ în fotbalul din România de 3 ani, are deja o experiență și în baza acesteia a fost un sfat celorlalți conducători din campionat.

Dan Șucu, mesaj direct pentru ceilalți șefi din SuperLiga

Dan Șucu are planuri mari pentru Rapid, asta după ce a dezvăluit că a investit până acum 40 de milioane de euro, iar omul de afaceri speră să aibă succes cât mai mult pe plan sportiv. Acesta spune că fotbalul este dependent de rezultatele sportive și inclusiv partea financiară este afectată teribil dacă lucrurile pe teren nu merg la nivelul dorit. Omul care decide la Rapid are un sfat pentru rivalii din campionat, pe care îi îndeamnă să-și angajeze un director sportiv capabil.

„Le-aș sugera tuturor acestor patroni să-și angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aș sfătui. Noi avem oameni specializați, în România, în a convinge primari sau președinți de CJ să aloce din banii comunităților către fotbal. E grozav! Dacă asta e singura preocupare a unui președinte atunci nu poți să dai înainte. E treaba președintelui să convingă investitori să vină alături de club”, a declarat Dan Șucu pentru ZF.ro.

Rapid a ales, în vară, să-și aducă director sportiv din Italia, în persoana lui Mauro Pederzoli. Până acum, acționarul majoritar al formației giuleștene se declară încântat de modul în care lucrurile s-au schimbat la echipă și chiar spune că rezultatele bune din actuala stagiune sunt și datorită acestei schimbări.

Marea dorință a lui Dan Șucu pentru Rapid

Dan Șucu s-a folosit de exemplul naționalei României, care a câștigat meciul cu Austria, 1-0, în ultimele secunde, după o partidă de luptă. Omul de afaceri spune că ar vrea să vadă acest spirit de dăruire, tot timpul, și la echipele pe care le conduce.

„Meciul cu Austria este câștigat prin dorință, prin ambiție, prin dăruire, determinare. Italienii îi spun ‘grinta’. Este tot ce îmi doresc să văd la echipa mea, să văd această determinare. Ca și valoare, sunt extrem de mulțumit. Mai ales la Rapid, nu am văzut mereu această determinare”, a mai spus Șucu.

Acesta a continuat și a vorbit despre cât mai vrea să investească la Rapid: „Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri. Sunt destul de asociativ, dar în clipa de față prefer ca lucrurile să meargă în direcția pe care am început-o. Fotbalul nu este un business profitabil, dar trebuie să devină. Piața fotbalului este într-o creștere majoră, în România”.

