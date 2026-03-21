Ce sfaturi i-a dat “Guardiola” Ionuţ Chirilă lui Andrei Nicolescu în tribună: „Nu mă puteam concentra”

Ionuț Chirilă și-a făcut apariția la meciul Dinamo - Universitatea Craiova 0-1. Andrei Nicolescu a dezvăluit în direct ce i-a spus fostul antrenor al „câinilor” după rezultatul final.
Mihai Dragomir
21.03.2026 | 07:00
Ce sfaturi ia dat Guardiola Ionut Chirila lui Andrei Nicolescu in tribuna Nu ma puteam concentra
Andrei Nicolescu (49 de ani) a primit sfaturi de la Ionuț Chirilă (60 de ani) imediat după Dinamo - Universitatea Craiova 0-1. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dinamo a suferit un nou eșec în SuperLiga, ajungând la al cincilea meci în care nu ia niciun punct. Andrei Nicolescu (49 de ani) nu a fost singur în momentul în care reflecta asupra partidei după fluierul final. Președintele „câinilor” a dezvăluit ce i-a spus Ionuț Chirilă în tot acest timp.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce i-a spus Ionuț Chirilă în tribună la Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Ionuț Chirilă (60 de ani) este unul dintre cei mai carismatici antrenori de pe plaiurile autohtone. Acesta și-a făcut apariția la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 0-1, din etapa cu numărul 2 a play-off-ului SuperLigii și a fost surprins discutând în tribune cu Andrei Nicolescu.

Președintele lui Dinamo a spus în direct ce i-a transmis fostul antrenor al „câinilor”, însă mintea acestuia era concentrată în cu totul altă parte în momentul prelegerii ținute de Ionuț Chirilă pe seama partidei pierdute de bucureșteni.

„Sincer, eram în lumea mea. Nici nu știu… E greu să spun exact ce mi-a zis, nu am ascultat exact tot. Era o chestiune legată de cum să străpungi o apărare supradimensionată. Încercam să revăd eu toate lucrurile și unde am greșit eu și unde am creat breșe…

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Am prins cuvintele, dar sensul… Recunosc, e vina mea, nu am fost capabil să mă concentrez. Nu am putut. Nu era momentul, nu puteam atunci să mă concentrez. M-a afectat destul de mult rezultatul”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Ionuț Chirilă, antrenorul personal al lui Giovanni Becali

Poveștile despre Ionuț Chirilă au tot curs în lumea fotbalului românesc în ultimii ani. Însuși Giovanni Becali (73 de ani) a împărtășit un episod senzațional alături de antrenorul român.

„Am avut relații superbe cu Ioan Chirilă, dar și cu Ionuț Chirilă. Nu mai știu acum pe unde este. El era antrenorul meu când mergeam în vacanțe. Ionuț Chirilă mă antrena pe plaje, când nu avea echipă, mă antrena pe mine în vacanțe. Îl luam cu mine, mă antrena să mă mențin. Îl luam la plajă, la Mamaia, până și la Cannes. Îmi făcea program, tot, și eu îl luam după mine!”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru FANATIK.

Alexandru Chipciu a dezvăluit în direct discuția cu jucătorii FCSB despre Mirel Rădoi:...
Fanatik
Alexandru Chipciu a dezvăluit în direct discuția cu jucătorii FCSB despre Mirel Rădoi: „Am lucrat cu el”. Va rămâne sau nu din vară?!
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu...
Fanatik
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu Primăria! Sunt șanse mari”. Exclusiv 
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea...
Fanatik
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea cu Dinamo. Exclusiv
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
