Ce sfaturi i-au dat părinții lui David Popovici. Lecția de viață primită de la tatăl său

Are o familie care îl susține necondiționat la fiecare pas. David Popovici a spus ce sfaturi i-au dat părinții săi, aceștia fiind un sprijin important în activitatea sportivă. Descoperă lecția de viață primită de la tatăl său, Mihai Popovici.

Ce povețe a primit David Popovici de la familia sa

David Popovici este un sportiv care duce o viață normală, aspect după care se ghidează încă din copilărie. Campionul mondial în natație primește foarte multă iubire de la persoanele dragi, dar mai ales de la părinți.

Familia l-a sprijinit constant în carieră, ajutându-l să aibă niște principii solide și sănătoase. În momentul de față, tânărul de 21 de ani e alături de multe . E recunoscător pentru toate lecțiile de viață pe care le-a primit de la cei dragi.

Una dintre cele mai importante povețe îi aparține tatălui său. Mihai Popovici a terminat ASE, însă ocupă funcția de manager al Academiei de Înot CS Dinamo. Acesta este expert în marketing și nu este de mirare că are sfaturi înțelepte.

„Să nu uit că sunt un Popovici – poate înseamna enorm pentru un copil să audă asta și doar asta, că e bun și că merită, indiferent de unde este sau cum îl cheamă”, a declarat David Popovici, pentru .

Printre valorile care i-au fost transmise de părinți se numără: „respectul față de cei din jur, modestia și răbdarea”. De asemenea, în sânul familiei sale campionul olimpic a învățat că nu există succes fără efort.

În plus, familia i-a insuflat faptul că nu există efort dacă nu a fost implicată recunoștința. David Popovici are un tată care nu-l ceartă atunci când pierde o competiție. Părinții nu îl judecă niciodată pentru ”eșecurile” sale.

Cel mai bun sfat primit de David Popovici de la părinți

Întrebat care este cel mai bun sfat pe care i l-au dat vreodată, David Popovici nu a stat deloc pe gânduri. Familia i-a spus de fiecare dată să se bucure din plin de tot ce trăiește și să nu uite de ce face acest sport.

„Mi-au spus mereu: «Ești deja câștigător dacă ești acolo»”, a completat tânărul, care a atins performanțe uriașe până la 21 de ani, mai arată sursa citată. La Jocurile Olimpice din 2024 înotătorul a devenit campion olimpic la 200 m liber.

A cucerit inclusiv bronzul la 100 m liber, la ediția desfășurată la Paris. În palmaresul său se găsește o medalie de aur la 100 m liber și alta la 200 metri liber, ambele fiind cucerite în anul 2022, la Budapesta 2022, la Campionatele Mondiale.

Mai mult, la Campionatele Mondiale din Singapore din 2025 a câștigat medalia de aur la 100 m liber. Totodată, de la această competiție internațională David Popovici a plecat acasă cu medalia de aur la 200 m liber.