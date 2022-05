Ce sfaturi oferă un grec pentru turiștii români. Topul insulelor pe care nu trebuie să le ratați în vacanță

Un grec care trăiește în România a observat pasiunea conaționalilor pentru concedii pe litoralul elen și nu a mai ezitat o clipă. Acesta a făcut un top al locurilor de vis pe care românii nu trebuie să le rateze.

Sfaturile unui grec pentru turiștii români

Au fost incluse atât locuri din continentală, locuri pe care și grecii le adoră, dar și insule unde actori faimoși sau oameni plini de bani vin să-și încarce bateriile. Grecia, spune Thodoris Gran, are de toate pentru toți și nu există musafir care să plece dezamăgit.

„Dragi prieteni, locuind în România în ultimul an am primit multe întrebări de la prieteni români despre “ce locuri să vizitez in Grecia?”, și-a început bărbatul postarea.

„Așa că ți-am pregătit o listă de top 26+1 (nu, Thassos și Halkdiki nu sunt în această listă) opțiuni pentru tine în funcție de bugetul și preferințele tale… bineînțeles că Grecia are peste 2000 km de litoral și opțiunile sunt chiar mai multe…dar acestea sunt cele pe care le propun ca obligatorii!”, a continuat Thodoris Gran.

Postarea grecului nu a scăpat de comentariile românilor. Culmea, mulți dintre ei s-au arătat dezamăgiți de faptul că acesta nu a inclus insula Thassos printre cele mai frumoase locuri de vizitat.

Topul insulelor și locurilor din Grecia pe care nu trebuie să le ratați în vacanță

Așadar, în clasamentul grecului, Nafplion se află pe prima poziție. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că nu este nevoie de feribot pentru a ajunge aici, se află la doar două ore de și există mai multe variante de transport către. De asemenea, spune grecul, aici este un centru vechi minunat.

Parga, locul său preferat, ușor de ajuns, foarte mulți italieni și aflat într-o creștere fantastică în preferințele românilor.

Monemvasia se află mult în sudul țării, dar dacă sunteți fani ai serialului Game of Thrones atunci merită din plin. Este un loc unic în lume, un loc pe care și grecii îl iubesc.

Insulele ionice sunt și ele printre recomandări. Zakynthos, Kefalonia, dar și Lefkada, despre care Thodoris Gran spune că poți ajunge la ea și cu mașina, pe un drum de 5 ore de la Salonic. De asemenea, Corfu, insulă pentru care e nevoie să luați feribotul de la Igoumenitsa. „Mai aproape de atât nu veți fi niciodată de Italia”, a mai zis grecul despre acest loc.

Insulele Sporade, adică un grup de insule micuțe unde a fost filmat Mama Mia, destul de ușor de ajuns din România cu mașina având în vedere că se află în partea centrală a Greciei. Skopelos și Skiathos au fost trecute și ele în listă.

Aegean/Ciclade sunt printre preferatele grecului, știți, pentru casele albe. Insula Paros, insula favorită a grecilor, are absolut totul, plaje, baruri, cluburi, vibe și nu în ultimul rând l-ați putea vedea chiar pe Tom Hanks sau pe altă vedetă de la Hollywood care are casă în zonă.

Insula Milos, cea mai vizitată și recomandată de vloggeri, una considerată peste Santorini. Insula Ios, una plină de cluburi, tineret și nu numai. De asemenea, Naxos, o insulă într-o creștere fantastică în ultimii 15 ani.

Topul nu se termină aici și mai este recomandată insula Folegandros pentru o vizită scurtă, pentru liniște și pentru o destinație romantică. Aceleași lucruri le găsiți și în Serifos. Insula Tinos, o insulă plină de sculpturi în marmură, lucru pe care îl puteți face și voi cu ajutorul unor lecții. Kea este recomandată pentru o vacanță liniștită.

Santorini, spune grecul, nu putea fi lăsată pe lângă acest clasament, având în vedere că e votată drept cea mai frumoasă insulă de pe pământ. Ca alternative sunt oferite Kimolos, dar și Koufounisia.

Pe Hydra nu există mașini și este categoric preferată de locuitorii Atenei. Spetses a punctat și ea în top. Insulele din Nord Est, Chios, Samos și Limnos au fost recomandate pentru vinul dulce sau deserturile de poveste.

Insula Creta joacă într-o ligă separată. Este nevoie de 7 zile plus pentru activitățile pe care le propune. Căutați orășelele Rethymnon și Chania în vest și stați măcar o noapte în est pentru o vizită la Spinalonga. Opțiunile de explorare sunt numeroase.

Rodos este cea de-a doua insulă a Greciei ca număr de turiști după Creta. Și se întâmplă lucrul acesta din mai multe motive, toate justificate. Este pentru toată lumea, familii, cupluri sau copii.

Cine dorește variante mai ieftine pentru Grecia se poate orienta către Samothraki, Paralia katerini, Alexandroupoli sau Preveza, a mai explicat bărbatul.