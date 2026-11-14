Ce și-a cumpărat Maria Sharapova, în 2004, după ce a învins-o pe Serena Williams. A cheltuit 8.000 de lire sterline

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În urmă cu puțin timp Maria Sharapova a dezvăluit ce și-a cumpărat după ce a învins-o pe Serena Williams. Fosta tenismenă a cheltuit 8.000 de lire sterline pentru un obiect pe care-l deține și acum. E o saltea de care este tare mândră.

Maria Sharapova, achiziție neașteptată după un meci împotriva Serenei Williams

Maria Sharapova (39 ani), retrasă din activitatea competițională din februarie 2020, se bucură de relaxare și multă voie bună. Fosta sportivă de performanță nu mai joacă la nivel înalt, dar continuă să fie datorită mișcării pe care o face constant. Stilul său de viață o ajută să aibă o stare pozitivă.

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Călătoriile în diferite destinații îi încarcă bateriile la capacitate maximă. Și unde mai pui că a marcat o premieră și , fără fiul său. Cu toate acestea, este foarte atașată de muncă, având un podcast în care face numeroase dezvăluiri despre carieră. De curând, a scos la iveală o informație surprinzătoare.

În anul 2004 când a învins-o pe Serena Williams, la Wimbledon, a luat pe toată lumea pe nepregătite. A câștigat un premiu substanțial, în valoare de 560.500 de lire sterline. Mai mult decât atât, a reușit să scrie istorie în tenis la doar 17 ani. Deși avea o vârstă foarte fragedă nu a investit banii într-o casă nouă sau o mașină luxoasă.

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În cadrul podcastului Pretty Tough, fosta jucătoare de tenis a povestit că a recurs la o achiziție care l-a șocat pe tatăl său. A decis să investească 8.000 de lire sterline într-un obiect ieșit din comun. „Prima achiziție mare pe care am făcut-o după ce am primit cecul uriaș după ce am câștigat primul meu Grand Slam a fost la un magazin de saltele și am cheltuit atât de mulți bani. Mi-e atât de rușine să spun asta! Eram cu mama când am cumpărat-o, dar când am ajuns acasă, tata m-a întrebat: «Unde ați fost, fetelor?». Am zis: «Am fost la cumpărături». El mi-a zis: «Ce geantă ați cumpărat?». «Nu, nu am cumpărat o geantă. O saltea. Tată, ne-a costat 10.000 de dolari»”, a povestit Maria Sharapova, conform .

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Ce afaceri are Maria Sharapova

„Expresia de pe fața lui era neprețuită. Dar ghici ce? Încă mai am salteaua”, a continuat să spună fosta tenismenă, în același podcast pe care-l moderează de ceva vreme. Maria Sharapova a demonstrat că este o persoană care știe cum să-și administreze partea financiară. Rusoaica a câștigat foarte mulți bani de-a lungul anilor, având o carieră de succes. În momentul în care a ales să iasă din circuitul competițional adunase suma impresionantă de 29.270.963 de lire sterline. Acest câștig o plasează pe locul șapte în topul celor mai mari câștigători din istoria WTA în ceea ce privește premiile în bani. În plus, și-a construit o mică avere și din contractele de imagini pe care le-a semnat în timp ce era încă jucătoare.

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Timp de 11 ani a fost cea mai bine plătită sportivă din lume. Fosta tenismenă a avut contracte cu Nike, Prince și Porsche, iar ulterior și-a construit brandul personal. Frumoasa șatenă deține o afacere care comercializează produse de patiserie, care îi aduce venituri generoase în conturile bancare. A lansat acest brand în anul 2012, capitalul inițial fiind de circa 400.000 de lire sterline.

A ajuns într-un perioadă foarte scurtă la vânzări de zeci de milioane de dolari. Totodată, are un business cu produse pentru protecție solară, fiind și investitor strategic și consilier la o companie care face dispozitive de masaj cu percuție și recuperare sportivă. Maria Sharapova a plasat capital și în alte domenii, cum ar fi fashion și mobilier.