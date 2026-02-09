News

Ce și-a făcut Robert Negoiță la față. Primarul din sectorul 3 nu e la prima intervenție estetică. În urmă cu 15 ani, a ajuns la doctor din cauza unui alt complex

Robert Negoiță i-a șocat pe reporteri, în drum spre controlul judiciar, spunându-le să nu îl filmeze: ce și-a făcut la fața primarul sectorului 3 și cât costă intervenția estetică
Dan Suta
09.02.2026 | 13:13
Ce sia facut Robert Negoita la fata Primarul din sectorul 3 nu e la prima interventie estetica In urma cu 15 ani a ajuns la doctor din cauza unui alt complex
EXCLUSIV FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Robert Negoiță a apelat la un tratament facial. Ce și-a făcut primarul din sectorul 3. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Robert Negoiță s-a ferit de reporteri, în drum spre secția de poliție, unde a fost chemat să semneze controlul judiciar luni dimineața, pe 9 februarie 2026, rugându-i pe reporteri să nu se apropie de el și să nu îl filmeze pentru că tocmai ce și-a făcut un tratament facial.

Ce și-a făcut Robert Negoiță la față. Primarul din sectorul 3 a cerut reporterilor să nu-l filmeze

Nu este prima oară când primarul sectorului 3 apelează la intervenții estetice, una din cele mai complexe prin care a trecut fiind acum 15 ani, când a apelat la implantul de păr. Edilul PSD, suspendat din funcție din cauza dosarului deschis de DNA, acuzat că a folosit banii publici în scopuri personale, făcându-i un drum fratelui său fără să respecte legea.

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță a trecut printr-o intervenție, iar asta se vede cu ochiul liber, iar FANATIK a încercat să afle la ce procedură a apelat primarul pesedist. Politicianul a apărut cu fața înroșită, însă roșeața ar fi putut fi cauzată și de vreme sau intensitatea emoțiilor, acesta fiind expus în fața camerelor într-o situație în care nu și-ar fi dorit să fie văzut. Medicul estetician Victor Schwartz a spus că primarul ar fi putut apela la câteva intervenții precum peeling-ul chimic sau o procedură cu laser CO2, însă e greu de precizat cu exactitate, doar observând niște imagini ce și-a făcut primarul. Cert este că primarul și-a dorit o rejuvenare facială, așa că și-a aplicat celebrul proverb „Baba suferă la frumusețe”.

A apelat Robert Negoiță la tratament cu laser pentru întinerirea pielii? Medic estetician: „Sunt urme vizibile”

„Poate să aibă fața înroșită din mai multe motive: în primul rând starea lui de spirit, cum se simțea, era foarte agitat, cu toate microfoanele pe el, și atunci, evident poți să înroșești. Există varianta de un peeling chimic, care se face iarna, de obicei și, într-adevăr, înroșește fața, ăla e făcut să ardă un strat superficial de piele, ca să aibă apoi tenul mai luminos, pielea mai întinsă, să aibă tenul mai tânăr, așa. De asemenea, și de la laser se înroșește, iar la el sunt urme vizibile, sunt și cojițe, nu e doar înroșit”, a declarat Victor Schwartz, în exclusivitate pentru FANATIK, după analizarea imaginilor cu Robert Negoiță.

ADVERTISEMENT
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să...
Digi24.ro
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat

În ce constă peeling-ul chimic și tratamentul cu laser CO2

Ce sunt peeling-ul chimic și tratamentul cu laser CO2? Tratamentul cu laser CO2 fracționat e una din cele mai avansate proceduri estetice, la care apelează atât femeile, cât și bărbații care vor să aibă un ten întinerit. O astfel de intervenție costă între 3.000 și 4.000 de lei și tratează, de regulă, cicatricile, ridurile, pielea îmbătrânită, vergeturile și leziunile benigne. În funcție de numărul de ședințe, efectul se poate menține de la 3 la 5 ani. Cât despre peeling-ul chimic, aici vorbim despre o procedură prin care se exfoliază controlat pielea pentru îmbunătățirea texturii. Astfel de tratamente sunt recomandate în special iarna, atunci când tenul este mai puțin expus la razele ultraviolete.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile...
Digisport.ro
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice

Robert Negoiță, implant de păr în 2010

Așa cum spuneam în rândurile de mai sus, Robert Negoiță a mai apelat în trecut la o intervenție complexă. În 2010, edilul PSD și-a făcut implant de păr, complexat de începutul de chelie care devenea tot mai vizibilă. În acel an, Negoiță avea o relație cu o femeie mult mai tânără decât el, Sorina, cu care s-a și căsătorit.

Liderul PSD a recunoscut că a apelat la această intervenție pentru că voia să pară la fel de tânăr ca partenera lui. „Sunt tânăr, îmi place să arăt într-un anumit fel. Natura nu e perfectă şi evident noi nu suntem perfecţi. Părul mi-a crescut cu câţiva milimetri de când am făcut implantul”, a spus Negoiță, în 2010, la Acces direct.

ADVERTISEMENT
Cavaleri pe bandă rulantă. Ce nouă decorație inventează Ministerul Energiei: ordinul lui Burduja...
Fanatik
Cavaleri pe bandă rulantă. Ce nouă decorație inventează Ministerul Energiei: ordinul lui Burduja cu 6.000 de aleși
Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după...
Fanatik
Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după ce pierduse inițial. ”S-a dorit insistent să fie câștigătoarea”
Mitică Dragomir, declarații tari despre Rizea și Marian Ceaușescu: „Păi nu trebuie să...
Fanatik
Mitică Dragomir, declarații tari despre Rizea și Marian Ceaușescu: „Păi nu trebuie să trăiască?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în...
iamsport.ro
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în glumă?'. Replica celebrului comentator
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!