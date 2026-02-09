Ce și-a făcut Robert Negoiță la față. Primarul din sectorul 3 nu e la prima intervenție estetică. În urmă cu 15 ani, a ajuns la doctor din cauza unui alt complex

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță s-a ferit de reporteri, în drum spre secția de poliție, unde a fost chemat să semneze controlul judiciar luni dimineața, pe 9 februarie 2026, rugându-i pe reporteri să nu se apropie de el și să nu îl filmeze pentru că tocmai ce și-a făcut un tratament facial.

Ce și-a făcut Robert Negoiță la față. Primarul din sectorul 3 a cerut reporterilor să nu-l filmeze

Nu este prima oară când primarul sectorului 3 apelează la intervenții estetice, una din cele mai complexe prin care a trecut fiind acum 15 ani, când a apelat la implantul de păr. Edilul PSD, suspendat din funcție din cauza dosarului deschis de DNA, acuzat că a folosit banii publici în scopuri personale, făcându-i un drum fratelui său fără să respecte legea.

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță a trecut printr-o intervenție, iar asta se vede cu ochiul liber, iar FANATIK a încercat să afle la ce procedură a apelat primarul pesedist. Politicianul a apărut cu fața înroșită, însă roșeața ar fi putut fi cauzată și de vreme sau intensitatea emoțiilor, acesta fiind expus în fața camerelor într-o situație în care nu și-ar fi dorit să fie văzut. Medicul estetician Victor Schwartz a spus că primarul ar fi putut apela la câteva intervenții precum peeling-ul chimic sau o procedură cu laser CO2, însă e greu de precizat cu exactitate, doar observând niște imagini ce și-a făcut primarul. Cert este că și-a dorit o rejuvenare facială, așa că și-a aplicat celebrul proverb „Baba suferă la frumusețe”.

A apelat Robert Negoiță la tratament cu laser pentru întinerirea pielii? Medic estetician: „Sunt urme vizibile”

„Poate să aibă fața înroșită din mai multe motive: în primul rând starea lui de spirit, cum se simțea, era foarte agitat, cu toate microfoanele pe el, și atunci, evident poți să înroșești. Există varianta de un peeling chimic, care se face iarna, de obicei și, într-adevăr, înroșește fața, ăla e făcut să ardă un strat superficial de piele, ca să aibă apoi tenul mai luminos, pielea mai întinsă, să aibă tenul mai tânăr, așa. De asemenea, și de la laser se înroșește, iar la el sunt urme vizibile, sunt și cojițe, nu e doar înroșit”, a declarat Victor Schwartz, în exclusivitate pentru FANATIK, după analizarea imaginilor cu Robert Negoiță.

ADVERTISEMENT

În ce constă peeling-ul chimic și tratamentul cu laser CO2

Ce sunt peeling-ul chimic și tratamentul cu laser CO2? Tratamentul cu laser CO2 fracționat e una din cele mai avansate proceduri estetice, la care apelează atât femeile, cât și bărbații care vor să aibă un ten întinerit. O astfel de intervenție costă între 3.000 și 4.000 de lei și tratează, de regulă, cicatricile, ridurile, pielea îmbătrânită, vergeturile și leziunile benigne. În funcție de numărul de ședințe, efectul se poate menține de la 3 la 5 ani. Cât despre peeling-ul chimic, aici vorbim despre o procedură prin care se exfoliază controlat pielea pentru îmbunătățirea texturii. Astfel de tratamente sunt recomandate în special iarna, atunci când tenul este mai puțin expus la razele ultraviolete.

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță, implant de păr în 2010

Așa cum spuneam în rândurile de mai sus, Robert Negoiță a mai apelat în trecut la o intervenție complexă. În 2010, și-a făcut implant de păr, complexat de începutul de chelie care devenea tot mai vizibilă. În acel an, Negoiță avea o relație cu o femeie mult mai tânără decât el, Sorina, cu care s-a și căsătorit.

Liderul PSD a recunoscut că a apelat la această intervenție pentru că voia să pară la fel de tânăr ca partenera lui. „Sunt tânăr, îmi place să arăt într-un anumit fel. Natura nu e perfectă şi evident noi nu suntem perfecţi. Părul mi-a crescut cu câţiva milimetri de când am făcut implantul”, a spus Negoiță, în 2010,