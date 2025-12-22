Sport

Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: "Nu mi-au ajuns banii! Am mai pus de la mine". Cât câştiga la început. Exclusiv

Alexandru Musi a dezvăluit, în direct la FANATIK Dinamo, care a fost primul salariu pe care l-a încasat și la ce vârstă a semnat pentru prima oară un contract de fotbalist.
Iulian Stoica
22.12.2025 | 16:30
EXCLUSIV FANATIK
Ce și-a cumpărat Alexandru Musi cu primul salariu din fotbal. Sursă foto: Facebook Alex Musi
Alexandru Musi este „revelația” noului sezon din SuperLiga. Proaspăt ajuns la Dinamo de la FCSB, tânărul jucător s-a impus imediat în primul „11” al formației din Ștefan cel Mare și a reușit să marcheze chiar în „Eternul Derby”. Ajuns deja un nume în fotbalul românesc, Musi a dezvăluit care a fost primul său contract și câți bani încasa.

Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: “Nu mi-au ajuns banii! Am mai pus de la mine”

Alexandru Musi a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK Dinamo. Tânărul fotbalist a abordat mai multe subiecte interesante, printre care și primul său salariu primit.

Atacantul de la Dinamo a transmis că a semnat primul său contract de fotbalist profesionist în 2019, la vârsta de 15 ani, doar că înțelegerea a intrat în curs în momentul în care a împlinit vârsta de 16 ani. Salariul de la acel moment era de 600 de lei, iar primul lucru cumpărat a fost o pereche de ghete de fotbal, Musi fiind nevoit la acel moment să mai pună bani de la el ca să și poată achiziționa.

Modratorul Cristi Coste a abordat subiectul: „Îți amintești ce ți-ai luat deosebit din primul tău salariu adevărat? Ceva ce îți doreai, sau poate ai făcut un cadou cuiva”.

„Am avut 600 de lei primul salariu! Primul contract mai mare a fost la 17 ani”

Alexandru Musi a răspuns cu ușurință: „Mi-am luat ghete de fotbal! Din primul salariu mi-am luat o pereche de ghete de fotbal. (n.r. – Erau scumpe?) Am mai pus eu de la mine. Nu mi-a ajuns salariul și am mai pus de la mine.

Când am semnat primul contract, am mai pus eu de la mine ca să-mi iau. Primul meu contract a fost de 600 lei pe lună. Asta se întâmpla la vârsta de 15 ani, în 2019, când am semnat.

Contractul a intrat în vigoare de la 16 ani, deci de la 16 ani am avut 600 de lei salariu. (n.r. – Când a fost primul contract mai mare, când ai câștigat mii de euro?) Primul contract mai mare a fost la 17 ani”.

Alex Musi, detalii despre primul contract profesionist semnat

Iulian Stoica
