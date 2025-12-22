Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: “Nu mi-au ajuns banii! Am mai pus de la mine”. Cât câştiga la început. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi este „revelația” noului sezon din SuperLiga. Proaspăt ajuns la Dinamo de la FCSB, tânărul jucător s-a impus imediat în primul „11” al formației din Ștefan cel Mare și a reușit să marcheze chiar în „Eternul Derby”. Ajuns deja un nume în fotbalul românesc, Musi a dezvăluit care a fost primul său contract și câți bani încasa.

Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: “Nu mi-au ajuns banii! Am mai pus de la mine”

. Tânărul fotbalist a abordat mai multe subiecte interesante, printre care și primul său salariu primit.

a transmis că a semnat primul său contract de fotbalist profesionist în 2019, la vârsta de 15 ani, doar că înțelegerea a intrat în curs în momentul în care a împlinit vârsta de 16 ani. Salariul de la acel moment era de 600 de lei, iar primul lucru cumpărat a fost o pereche de ghete de fotbal, Musi fiind nevoit la acel moment să mai pună bani de la el ca să și poată achiziționa.

Modratorul Cristi Coste a abordat subiectul: „Îți amintești ce ți-ai luat deosebit din primul tău salariu adevărat? Ceva ce îți doreai, sau poate ai făcut un cadou cuiva”.

„Am avut 600 de lei primul salariu! Primul contract mai mare a fost la 17 ani”

Alexandru Musi a răspuns cu ușurință: „Mi-am luat ghete de fotbal! Din primul salariu mi-am luat o pereche de ghete de fotbal. (n.r. – Erau scumpe?) Am mai pus eu de la mine. Nu mi-a ajuns salariul și am mai pus de la mine.

Când am semnat primul contract, am mai pus eu de la mine ca să-mi iau. Primul meu contract a fost de 600 lei pe lună. Asta se întâmpla la vârsta de 15 ani, în 2019, când am semnat.

Contractul a intrat în vigoare de la 16 ani, deci de la 16 ani am avut 600 de lei salariu. (n.r. – Când a fost primul contract mai mare, când ai câștigat mii de euro?) Primul contract mai mare a fost la 17 ani”.

