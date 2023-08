Farul se află la doi pași de calificarea în grupele UEFA Conference League. Campioana României . Primul meci va avea loc la Constanța, joi, 24 august, ora 20:00. Constantin Budescu este de părere că accederea în faza grupelor ar reprezenta o performanță istorică pentru echipa lui Gică Hagi.

Ce și-a propus Budescu înainte de Farul – HJK Helsinki: „Ar fi ceva istoric pentru noi”

Farul a avut un debut șters de sezon în cupele europene. Campioana României a fost eliminată în primul tur preliminar al Ligii Campionilor de Sheriff Tiraspol după un retur de coșmar pe care „marinarii” l-au pierdut cu 0-3.

Căzută în preliminariile UEFA Conference League, Farul s-a ridicat și le-a eliminat pe Urartu și Flora Talinn. Echipa lui Gică Hagi este aproape de calificarea în grupele UEFA Conference League, iar înaintea meciului cu HJK Constantin Budescu a transmis că este vital pentru campioana României să marcheze la Constanța.

„Este o provocare pentru mine. Este prima oară când joc în această competiție și ar însemna foarte mult pentru mine, cât și pentru club să ne calificăm în grupe.

Ar fi ceva istoric pentru noi. Sper să marcăm. Că voi marca sau un coleg, nu mai contează. Important e să marcăm și să câștigăm”, a declarat Constantin Budescu, potrivit .

Constantin Budescu, mesaj pentru Gică Hagi: „Pune foarte mult accept pe jocul cu mingea”

Constantin Budescu s-a transferat la Farul în această vară, după despărțirea de Petrolul anunțată în exclusivitate de FANATIK. „Magicianul” s-a integrat rapid în lotul echipei lui Gică Hagi, reușind să marcheze două goluri.

„Budi” face parte de pe lista jucătorilor relansați de „Rege”. „Nu știu dacă este un secret al lui Gică Hagi că reușește să ne mobilizeze. Pune foarte mult accent pe fotbal, pe jocul cu mingea, să avem posesia și să avem noi inițiativa”, a mai spus Constantin Budescu.

Cele două goluri de până acum la Farul din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, câștigată de „marinari”, scor 5-0, la general.

Tudor Băluță, încrezător înainte de Farul – HJK Helsinki: „Avem o șansă importantă”

Farul a pierdut ultimul meci din campionat, scor 1-3 cu Rapid în Giulești. În ciuda înfrângerii, Tudor Băluță are moralul ridicat înaintea meciului tur cu HJK Helsinki și este de părere că aceeași atitudine o are și restul vestiarului.

„Suntem aproape de grupe, am jucat destul de multe meciuri în calificările astea. Avem o şansă importantă. Meciurile de acasă sunt foarte importante. Ştim foarte bine cât de bine am jucat acasă sezonul trecut şi anul acesta. Adversarul e bun, pe oricine am fi putut întâlni până acum.

Nimeni nu a putut să ajungă în faţa asta întâmplător. E o echipă bună, cu calitate. Eu sunt bine cu moralul, cred că toată lumea este bine. Avem o şansă frumoasă şi bună de a trece peste rezultatul negativ din campionat. Nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să fim toţi motivaţi”, a spus Tudor Băluță.