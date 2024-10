Ce și-a pus un român în interiorul unei Dacia Duster. A rezolvat o mare problemă și l-a costat 20 de lei: “Țin vreo 2-3 ore”

Dispozitivul extrem de ingenios pe care și l-a montat un român în interiorul vehiculului Dacia Duster pe care îl conduce. A scos din buzunar 20 de lei și și-a rezolvat o mare problemă.

Un român și-a montat un dispozitiv ingenios în interiorul mașinii Dacia Duster pe care o conduce. A rezolvat o mare problemă cu doar 20 de lei

Șoferii români dau mereu dovadă de ingeniozitate atunci când vine vorba de rezolvarea unor probleme ce țin de vehiculele pe care le conduc. Recent, am văzut cazul unui conațional care .

Acum, un alt român, care deține tot o Dacia, modelul Duster, a rezolvat extrem de ieftin o mare problemă. Întrucât vehiculul său nu avea plafoniere în multe spații importante din interior, șoferul a găsit soluția.

Acesta a căutat pe internet și a găsit rapid soluția pentru problema sa. Pe un magazin online popular, inclusiv în România, unde se găsesc prețuri foarte mici la tot felul de produse, românul a găsit niște lămpi care dispun de un senzor la atingere.

Și-a pus aceste lumini în toate locurile importante din . Pe grupul de Facebook ” ”, șoferul a urcat mai multe poze cu isprava sa.

”Dacă tot am început să fac ‘îmbunătățiri’, întrucât nu are plafoniera pentru locurile din spate, am improvizat ceva. Lămpi led cu senzor la atingere, pe suport magnetic (și dublu adezivă).

Acestea se pot monta oriunde. Sunt cu acumulator și se încarcă prin cablu usb tip C. Zic că țin undeva la 2-3 ore, suficient pentru utilizări ocazionale”, spune conaționalul nostru.

”Împodobită” cu acest sistem eficient de iluminat, mașina românului arată excelent. Mulți internauți au apreciat improvizația șoferului și s-au arătat interesați de aceste dispozitive.

”Mi-ar trebui și mie vreo 8 – 10 bucăți. De unde le pot lua?”, întreabă un membru al grupului de Facebook citat. Șoferul Daciei Duster spun că a găsit aceste produs pe platforma Temu. Prețul mediu aici nu trece de 20 de lei. În funcție de ofertele disponibile, se pot comanda astfel de lămpi și cu prețuri de 16, 17 sau 19 lei.