Ce și-a pus un român pe o Dacia Duster. A rezolvat o mare problemă, dar îl costă 10 lei pe lună. “Arată foarte bine”

Dând dovadă de o ingeniozitate desăvârșită, un șofer român și-a pus pe mașina personală, o Dacia Duster, un dispozitiv care i-a rezolvat o mare problemă. Achită doar 10 lei pe lună pentru funcționarea acestuia.

Investiția unui șofer român pe mașina sa, Dacia Duster. Problema majoră rezolvată, care îl costă 10 lei pe lună

Într-o postare pe grupul de Facebook ” ”, un șofer din România și-a prezentat ”invenția” care l-a ajutat să rezolve rapid o mare problemă pe care o avea.

Conaționalul nostru spune că, în repetate rânduri, a încercat să găsească un suport pentru telefonul mobil. Revoltat de faptul că toate căutările sale au fost un eșec, acesta a apelat la o soluție ingenioasă.

Și-a montat pe un vehicul Dacia Duster 1, model din 2011, . Șoferul dezvăluie că navigația suportă orice aplicație din Google Play.

Aceasta mai are slot de SIM pentru internet și stick usb (ambele sloturi sunt în torpedou). Este utilizată cu o cartelă de la un operator de telefonie mobilă, iar costul este unul foarte mic: 10 lei/lună.

”Poate este cineva interesat. Nervos că nu găsesc un suport de telefon ok pentru construcția bordului, am ajuns la ceea ce vedeți mai jos. Asta am montat eu pe Duster 1, 2011. Plus camere față/spate.

Navigația suporta orice aplicație din Google Play (este Android 13, 4Gb ram), are slot de sim pentru internet și stick usb (ambele sloturi sunt în torpedou) – o folosesc cu un sim Digi, cost 10 lei/luna. Nu fac reclama, dar poate ajuta pe cineva”, este mesajul românului.

Reacțiile internauților la ”invenția” românului: ”Arată foarte bine”

Noul design al bordului Daciei Duster deținută de șoferul român . Unii au apreciat transformarea vehiculului prin montarea acestui dispozitiv.

”Arată foarte bine….de unde ai făcut achiziția? Aliexpress sau din țară?”, întreabă un alt șofer. Sorin, bărbatul care și-a instalat sistemul pe Dacie, îi și oferă un răspuns. ”Este cumpărată din România, în urma unei căutări Google”.

Au existat, cum era de așteptat, și voci critice. ”Doamne, cât de urât arată, ceva de genul trening cu pantofi de lac…”, este părerea unui alt internaut din țara noastră.

Per total, majoritatea apreciază în sens pozitiv această investiție. ”M-ar interesa și pe mine să cumpăr și să o monteze tot ei. Unde aș putea găsi? Mulțumesc”, întreabă un alt român.