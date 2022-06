Ce-și dorește cel mai mult Aurel Mihalache pentru Connect-R, fiul său: ”E o plămadă bună”

Bărbatul a spus ce-și dorește cel mai mult pentru cântărețul pentru care are numai cuvinte de laudă și care are o carieră foarte frumoasă în muzică. Mai mult decât atât, Aurel Mihalache înțelege meseria pe care o practică artistul.

Ce vrea Aurel Mihalache despre fiul său, Connect-R: ”Mă rog”

Tatăl lui Connect-R a vorbit foarte sincer despre cariera și viața fiului său. Aurel Mihalache se roagă constant pentru pe care ar vrea să-l vadă cât mai departe de probleme și de ispitele care îi ies în cale.

Aprecierile și cuvintele de laudă nu au întârziat să apară din partea bărbatului, care recunoaște că are un copil foarte credincios, în ciuda faptului că în copilărie nu l-a dus prea mult la slujbele de la Biserică.

„Mă rog pentru el să fie ferit de ispite, de rele, asta e cel mai mare cadou. Cadoul nu constă în materie, constă în rugăciune, în duh, în smerenie, nu în chestii efemere! Da, de la mine a deprins el dragostea pentru Dumnezeu!

Nu l-am dus la biserică, dar îmi moștenește latura spirituală! Ștefan e un copil bun! E o plămadă bună! Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pe această cale!

Pentru Ștefan mă rog să îi dea Dumnezeu sănătate trupească, sufletească, în primul rând, și mai multă înțelepciune ca să biruiască ispitele!

Că are o vârstă și acum trebuie să se așeze la locul lui! S-o lase mai subțire cu muzica că are 40 de ani!”, a spus tatăl lui Connect-R într-un interviu pentru .

Connect-R, aprecieri pentru familia sa

Cântărețul a declarat la rândul său că-și iubește familia de la care a învățat foarte multe lucruri. are un respect foarte mare pentru părinții săi. Mama sa a lucrat la Mase Plastice în Pipera, în timp ce figura paternă a fost tinichigiu.

În momentul de față, cei doi dețin o tarabă de ziare în piață la care nu renunță, în ciuda faptului că sunt ajutați constant de fiul lor, Connect-R.