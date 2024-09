Ce simbolizează tricoul cu care Adi Nartea a venit la Asia Express 2024. Povestea din spatele lui e cu adevărat înduioșătoare

Tricoul cu care Adi Nartea a venit la Asia Express 2024 are o semnificație specială. Concurentul a explicat, în cadrul emisiunii, de ce a ales să îl poarte.

Ce simbolizează tricoul purtat de Adi Nartea la Asia Express 2024. Mesajul emoționant al obiectului vestimentar

Emisiunea Asia Express a revenit la Antena 1 cu . Nouă echipe de concurenți au acceptat provocarea de a se aventura pe Drumul Zeilor, care se întinde pe un traseu de 7.000 de kilometri.

Printre concurenții care au participat la reality show se numără . Cei doi au venit dornici să ajungă cât mai departe.

Lui Adi Nartea i-a fost greu să plece departe de familia lui, alături de care a petrecut mult timp înainte de începutul competiției. Actorul este împreună de mult timp cu Alina Ferinceac, iar cei doi au împreună două fetițe.

Îndrăgitul actor a venit la emisiune cu un tricou foarte special, pe care l-a purtat încă din prima ediție. Textul și ilustrațiile de pe articolul vestimentar sunt foarte emoționante.

Tricoul pe care l-a purtat concurentul i-a adus aminte de partenera lui de viață și de fiicele lor. Actorul a fost foarte emoționat atunci când a vorbit despre însemnătatea acestuia.

Adi Nartea a purtat un tricou alb, care a fost pictat cu palmele fiicelor sale. Mai mult, pe tricou apare ilustrația familiei sale, care le reprezintă pe fiicele sale, pe soția lui, dar și pe câinele lor.

Pe tricou mai apare și mesajul “We got you, tati”, prin care fiicele lui Adi Nartea au vrut să-i transmită că sunt alături de el, chiar dacă se află acasă atunci când el încearcă să dea tot ce are mai bun în competiție.

Ce s-a întâmplat cu concurenții atunci când au ajuns în aeroport

Imediat ce au ajuns în Thailanda, concurenții au avut parte de o “surpriză”. Aceștia au fost întâmpinați de mai multe persoane care îi așteptau cu plicuri, pe care erau scrisă prima misiune pe care o aveau de dus la bun sfârșit.

Cele nouă echipe credeau că vor mai avea câteva momente de relaxare înainte de a începe probele, dar se pare că au avut parte de provocări imediat ce au coborât din avion, potrivit .

Concurenților le-a fost destul de greu să-și dea seama ce trebuie să facă, întrucât oboseala i-a afectat. Au călătorit mai bine de 30 de ore și au încercat să se descurce.