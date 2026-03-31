Ce sistem nou va implementa Hagi la naționala României și echipele de juniori. Cine îi ia locul lui Ianis Hagi

Alex Bodnariu
31.03.2026 | 12:02
Gică Hagi vrea să schimbe sistemul la naționala României. Ianis Hagi, în pericol!?
Gică Hagi va fi noul selecționer al echipei naționale. Anunțul oficial urmează să fie făcut după sărbătorile de Paști. Misiunea „Regelui” pe banca „tricolorilor” nu se anunță deloc simplă. Reprezentativa de seniori a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, iar fanii așteaptă rezultate imediate.

Gică Hagi îi ia locul lui Mircea Lucescu la naționala României

Mircea Lucescu nu a reușit să îndeplinească marele obiectiv pe care și l-a propus. Antrenorul de 80 de ani a venit pe banca naționalei României pentru a încerca o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial din această vară. „Tricolorii” au pierdut barajul cu Turcia, la Istanbul, cu scorul de 0-1.

La doar câteva zile după meci, Mircea Lucescu a anunțat că va pleca de la națională. Stresul și oboseala și-au spus cuvântul. Antrenorul a ajuns pe mâna medicilor după ce a acuzat o stare generală de rău în timpul cantonamentului de la Mogoșoaia. Marți seara, la amicalul cu Slovacia, pe bancă va sta secundul său, Jerry Gane.

Gică Hagi vrea să schimbe sistemul la naționala României. Ianis Hagi, în pericol!?

Invitații lui Horia Ivanovici au încercat să schițeze un eventual sistem pe care Gică Hagi îl va folosi la echipa națională. Există posibilitatea ca antrenorul să încerce o formulă de start cu trei fundași centrali. Rămâne de văzut însă care va fi relația cu fiul său, Ianis Hagi, care în meciul cu Turcia a lăsat de dorit.

„Sincer, nu am idee ce sistem va juca. La meciul ăsta nu a arătat nimeni nimic. Absolut. Gică e un antrenor mega serios. Va fi mai mare presiunea pe Ianis acum. Ca efort, Olaru ar putea juca acolo. Nu avem de nivelul lui Ianis și al lui Stanciu, dar acolo poate intra și Olaru. Se poate schimba sistemul de joc. Franța joacă cu decar? Nu mai sunt decari. Mie Dragomir mi-a plăcut. Ar putea să fie și el o soluție. Nu avem acolo. Sunt jucători care, dacă vin la națională și nu sunt titulari, nu mai vin. Important e ca jucătorii să prindă meciuri la echipele de club. Cât Mihăilă și Dennis Man au fost în formă, lucrurile au mers”, a declarat Adrian Ilie.

„Hagi nu va face compromisuri. Vorbim de numărul 10. Doar pe Stanciu îl ai acolo. Decarii, da, au dispărut, dar orice echipă are un fotbalist care face tot jocul la mijlocul terenului”, a explicat Marius Mitran, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
